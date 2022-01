Ces 4 séries à succès qui vont nous manquer sur Netflix après 2022

Comme chaque nouvelle année, Netflix a une longue liste de nouveautés à venir sur la plateforme, ainsi que de nouvelles saisons des séries les plus passionnantes et certaines déjà annoncées comme leur saison finale.

Chaque année, de nouvelles séries télévisées naissent et d’anciennes séries meurent. Et 2022 a déjà commencé l’inévitable marche des séries télévisées annulées, à commencer par Netflix qui est l’un des candidats pour sa longue liste de séries à terminer. Dans ces cas-là, nous ne parlons heureusement pas d’annulations, mais de fins d’histoires qui, cette année, donneront à leurs fans une fin en or.

After Life

Ricky Gervais n’aime pas faire long feu. Aucune de ses séries n’a duré plus de quelques saisons ou quelques dizaines d’épisodes. C’est le cas de sa comédie noire After Life, qui conclut son exploration du deuil par un road trip pour se débarrasser des cendres. Si l’on considère les autres succès qui nous ont laissé sur notre faim, il faut admettre que c’est une bonne stratégie. La série After Life de Netflix s’arrête après 3 saisons.

After Life | Bande-annonce VOSTFR | Netflix France

Ozark

La famille Byrde est sur le point de mettre un terme à son histoire. La série policière primée s’achèvera par une saison surdimensionnée, ce qui “signifie des problèmes surdimensionnés pour les Byrde”, selon la star Jason Bateman. La saison 4 d’Ozark comptera 14 épisodes répartis en deux parties. Le premier lot est tombé le 21 janvier, tandis que la deuxième tranche pourrait être lancée fin 2022.

Ozark | Bande-annonce VF | Netflix France

Dead to me

La décision de la créatrice de Dead to me, Liz Feldman, de mettre fin à sa série Netflix après trois saisons a été inspirée par la courte durée de Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge. “J’ai senti que c’était la bonne quantité”, a-t-elle expliqué dans une interview. Les stars Christina Applegate et Linda Cardellini seront de retour pour reprendre l’histoire de deux amies réunies par un meurtre en 2022.

Dead to Me | Bande-annonce VF | Netflix France

Better Call Saul

Bien que la série soit produite par AMC, Netflix la diffuse dans le monde entier comme pour Breaking Bad. Cela dit, nous savions tous que le préquel de Breaking Bad d’AMC devait finalement rattraper les événements de la série originale, mais cela ne rend pas les adieux plus faciles.

Better Call Saul | Bande-annonce VF | Netflix France

L’histoire de la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman (Bob Odenkirk) a été passionnante. S’il a été intriguant d’en apprendre davantage sur des personnages familiers comme Saul, Mike (Jonathan Banks) et Gus (Giancarlo Esposito), le meilleur moment a été d’apprendre à connaître Kim Wexler (Rhea Seehorn). Son sort est dans nos esprits depuis la première de Better Call Saul, et nous avons un mauvais pressentiment à son sujet avant la saison finale.