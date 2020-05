The Gilded Age ajoute Carrie Coon au casting – / Film

Carrie Coon, une de ces interprètes qui sait bien faire n’importe quoi, remplace Amanda Peet comme l’une des dirigeantes de HBO. L’âge d’or. Peet a dû abandonner en raison de problèmes d’horaire, et maintenant Coon reprendra sa part dans le drame de la période de Downton Abbey créateur Julian Fellowes. Le casting comprend également Christine Baranski, Cynthia Nixon, Taissa Farmiga, et plus encore, qui auront sans aucun doute fière allure dans leurs costumes d’époque.

Deadline a les nouvelles de l’adhésion de Carrie Coon L’âge d’or. Coon jouera Bertha Russell, qui «vient de la classe moyenne ordinaire. Elle a soutenu son instinct lorsqu’elle s’est mise à attraper son mari George, le fils d’une famille de commerçants qui s’est avéré être un génie financier. Elle est déterminée à utiliser son argent et sa position pour pénétrer dans une société qui résiste au changement à chaque tournant. »

Voici le synopsis de l’émission, directement depuis HBO:

En 1882, dans le contexte de l’âge d’or américain, une période d’immenses changements économiques où d’énormes fortunes ont été faites et perdues, Marian Brook, la fille orpheline d’un général de l’Union, s’installe dans la maison de ses tantes rigoureusement conventionnelles à New York. . Accompagnée de la mystérieuse Peggy Scott, une femme afro-américaine déguisée en femme de chambre, Marian se retrouve prise dans la vie éblouissante de ses incroyablement riches voisins, alors qu’elle lutte pour décider entre adhérer aux règles établies de la société ou se forger son propre chemin dans un nouveau monde au bord de la transformation.

Parmi les autres acteurs, Christine Baranski incarne Agnes van Rhijn, «une aristocrate fière et têtue qui n’acceptera jamais que le monde a changé et que les anciennes valeurs sont remplacées par de nouvelles. Elle s’est retrouvée sans le sou alors que la fortune de ses parents était en train de sombrer, même avant la guerre, mais elle a réussi à attraper un mari juste à temps. Agnes a un fils nommé Oscar, qu’elle adore, mais son culte n’est pas rendu. »

Cynthia Nixon comme Ada Brook, «qui contrairement à sa sœur, n’a jamais trouvé de mari et a été forcée de compter sur la charité d’Agnès. Elle n’est pas naturellement conflictuelle, mais elle est capable de défendre ce qu’elle croit. »

Et Taissa Farmiga dans le rôle de Gladys Russell, «un enfant classique, innocent et charmant des riches qui veut sortir dans la société à la rencontre de jeunes hommes appropriés. Elle ne sait pas vraiment comment son père a fait son argent, et elle s’en fiche peu, mais elle y est habituée et ne saurait que faire sans. Sa mère l’utilise comme un outil pour sa propre ambition et la force vers des situations socialement avantageuses. »

Julian Fellowes, mieux connu pour la création, l’écriture et la production exécutive Downton Abbey, est le créateur, écrivain et producteur exécutif de la série.

