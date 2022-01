The Gilded Age : date de sortie et où regarder en France ?

The Gilded Age est enfin prêt à être diffusé, introduisant de nouveaux personnages dans l’univers de Downton Abbey. Voici comment et quand les téléspectateurs peuvent regarder la série en France.

Le spin-off tant attendu de Downton Abbey, The Gilded Age, est enfin diffusé à la télévision. Voici quand il sera diffusé et comment les fans peuvent le regarder. La production de The Gilded Age a été semée d’embûches et a duré près de dix ans. Mis à contribution par NBC par le biais d’Universal Television, le créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes, a initialement conçu le spin-off préquel en 2012. Cependant, ce n’est qu’en 2018 que la production de la série a été confirmée. À l’origine, The Gilded Age devait sortir en 2019, mais peu de temps après cette annonce, le drame historique a fini par trouver un nouveau foyer.

Bien que The Gilded Age soit liée à Downton Abbey en raison de leur créateur commun, la première a apparemment dévié de son principe original, qui consistait à décrire la cour de Robert Crawley et Cora Levinson. Au lieu de cela, la série a décidé d’introduire de nouvelles intrigues qui en feront un drame d’époque autonome. Se déroulant pendant la période éponyme d'”immenses changements économiques” aux États-Unis, The Gilded Age suit la richesse et l’apparat de la haute société des années 1880. Avec une distribution d’ensemble, le spectacle comprend Christine Baranski (The Good Fight), Cynthia Nixon (And Just Like That), Denée Benton (Hamilton), Carrie Coon (SOS Fantômes : L’Héritage) et Louisa Jacobson.

Après un appel d’offres, The Gilded Age a été transféré sur HBO, où son opulence et son ambition seront mieux servies. La série de neuf épisodes devrait être diffusée pour la première fois le 24 janvier 2022,. Voici comment les fans enthousiastes peuvent regarder The Gilded Age, un peu plus de deux ans après la sortie du film Downton Abbey.

The Gilded Age I Saison 1 I Bande-annonce

Comment regarder la série dérivée de Downton Abbey, The Gilded Age en streaming en France ?

The Gilded Age sera diffusé outre-Atlantique sur HBO et Sky Atlantic, mais il sera également disponible en streaming en ligne sur HBO Max. Mais en France, c’est sur OCS que The Gilded Age sera diffusé en streaming à partir du 25 janvier 2022.

À l’instar du succès de Downton Abbey, The Gilded Age a déjà reçu un accueil positif avant même sa date de lancement officielle. Les critiques font l’éloge de l’intrigue et de la richesse de ce drame d’époque, ainsi que de son casting exceptionnel, ce qui en fait une série fascinante. Après tout, The Gilded Age n’est pas simplement une extension du monde aristocratique fictif, mais un reflet de l’industrialisation rapide gravée dans l’histoire.