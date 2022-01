The Gilded Age : le prochain Downton Abbey ?

The Gilded Age de HBO, du créateur de Downton Abbey Julian Fellowes, a le potentiel de retrouver la magie de Downton Abbey, mais seulement s’il évite les écueils qui ont plombé son projet précédent, Belgravia. Initialement prévue pour être diffusée sur NBC en 2018, The Gilded Age est passée sur HBO pour une première prévue en 2021 avant d’être finalement diffusée le 24 janvier de cette année et dès demain 25 janvier sur OCS en France.

De quoi ça parle ?

The Gilded Age se déroule dans le New York des années 1880, où des aristocrates de la vieille école s’opposent à des industriels nouvellement riches pour le statut et le pouvoir, alors qu’ils président un pays en plein bouleversement social et économique.

La série suit Marian (Louisa Jacobson), une jeune femme pauvre qui emménage chez ses tantes aristocrates Ada (Cynthia Nixon) et Agnes (Christine Baranski). De l’autre côté de la rue se trouve une famille de nouveaux riches dirigée par le magnat des chemins de fer George (Morgan Spector). La prémisse offre des tensions de classe et des malheurs de mariage alors que les tantes de Marian veulent lui trouver un bon parti. Bien que cela n’ait pas le même impact que lorsque Downton Abbey a commencé son voyage de 15 ans, avec le naufrage du Titanic et de l’héritier du domaine, l’idée de centrer la série autour de deux maisons et de visions du monde concurrentes est prometteuse.

Le cadre a du potentiel, mais l’âge d’or doit offrir le drame, la fantaisie romantique et l’intérêt du public qui ont fait que les téléspectateurs de Downton reviennent année après année. Comme Belgravia l’a tristement prouvé, c’est plus difficile qu’il n’y paraît. Voici ce que The Gilded Age doit faire pour devenir le prochain Downton Abbey et éviter les écueils qui ont frappé Belgravia.

The Gilded Age doit éviter les erreurs de Belgravia

Belgravia, la dernière tentative de Fellowes de recréer la magie de Downton, n’a pas les plaisirs du feuilleton qui ont rendu son prédécesseur si addictif. Elle raconte une histoire plus sombre autour de personnages totalement antipathiques, tout en montrant à quel point l’aristocratie est intouchable, et comment elle maintient son emprise sur le pouvoir et la richesse tout en passant sous silence ses crimes et sa cruauté. Le pilote dépeint un événement réel, le bal de la duchesse de Richmond, interrompu, dans la vie comme dans l’art, par la nouvelle de l’arrivée de Napoléon et du départ des hommes pour la bataille de Waterloo.

La belle Sophia Trenchard (Emily Reid) découvre alors qu’elle a été dupée par Lord Edward Bellasis (Jeremy Neumark Jones). Fille d’un marchand en pleine ascension, elle pensait avoir fait un bon parti en l’épousant lors d’une cérémonie secrète. Maintenant enceinte de son enfant, elle découvre que le mariage était une imposture.

Pire encore, Bellasis est mort à Waterloo, et Sophie, cachée dans la honte, meurt en couches, laissant le bébé condamné à une vie de bâtard orphelin. Cependant, la famille aristocratique ne souffre d’aucune conséquence pour ce que leur fils a fait, ce qui rend le spectacle peu plaisant. Il est révélateur que la saison 1 de Belgravia ait été diffusée il y a près de deux ans et que l’on ne sache toujours pas si elle fera l’objet d’une deuxième saison.

Downton a également intégré l’histoire réelle dans son récit, mais toujours avec une touche légère et en s’engageant à raconter des histoires sur les personnages, et non sur les événements. Dans le film Downton Abbey, les Crawley rencontrent le roi George et la reine Mary, une histoire née d’une visite réelle de la famille royale dans le domaine du Yorkshire où la série est tournée. Plutôt que de mettre l’accent sur des préoccupations sociétales plus larges liées à la famille royale, Downton s’est concentré sur les problèmes logistiques liés au manque de temps pour préparer l’arrivée des invités – ce à quoi toute personne ayant déjà organisé un dîner peut s’identifier.

The Gilded Age devrait intégrer la comédie comme Downton Abbey l’a fait

Le pouvoir durable de Downton Abbey provient de son engagement envers la comédie. Si la série est si agréable à regarder, c’est en raison de son absence inhérente de malédiction. Malgré toutes les tragédies, la série pleine d’espoir signale toujours que ce monde est en train de changer, et que cela signifie que les choses vont s’améliorer. Matthew ne sera pas paralysé pour toujours. Mary retrouvera l’amour. Des années après la fin de la série, les blagues de Mary, comme celle des vacances en France, sont encore rappelées et intégrées dans les films actuels. Les mèmes des répliques comiques de la douairière font le tour d’Internet chaque semaine.

Plus important encore, les spectateurs pouvaient rire du fait que la douairière ne savait pas ce qu’était un week-end, car son monde inégalitaire disparaissait. Les règles et les restrictions qui ont façonné les destinées de la Grande-Bretagne du début des années 1900 et de l’Amérique des années 1880 étaient, à dessein, répressives et préjudiciables. De telles situations sont aussi un excellent terreau pour l’humour, car les sociétés rigides ont tendance à l’être.

Une histoire sur les riches qui profitent de tous ceux qui sont en dessous d’eux et leur font du mal, souvent sans même s’en rendre compte, doit s’orienter vers les aspects les plus drôles de leur vie pour ne pas aliéner le spectateur. Les personnages (et les auteurs) de The Gilded Age feraient bien de se rappeler que le public moderne ne veut plus voir les riches exclusivement placés sur un piédestal, mais des histoires qui exposent leurs failles et leur permettent d’être le but d’une blague comme n’importe quel autre personnage.

Garder l’histoire centrée sur les aristocrates et la classe inférieure assurera la popularité de The Gilded Age

Downton Abbey a échappé à l’impression d’être une lettre d’amour à l’aristocratie en traitant les gens d’en bas comme étant tout aussi importants dans ses récits. Même le film Downton Abbey de 2019 perpétue l’héritage de la série en traitant le retour de Carson le majordome comme une star qui sort de sa retraite pour jouer un dernier rôle.

Étant donné que la grande majorité du monde et des téléspectateurs de la série n’auraient pas été des membres de la famille Crawley mais des domestiques à cette époque, le fait d’accorder de l’attention aux moins glamour donne au spectateur le sentiment d’avoir un rôle important dans cette histoire. En revanche, Belgravia gardait toute l’action à l’étage et se concentrait sur les riches, et non sur les personnes qui les servaient. Ce faisant, Julian Fellowes a créé une histoire qui semblait insulaire et déconnectée.

Downton montre également à quel point l’aristocratie est devenue fragile. Auparavant, les téléspectateurs regardaient des émissions sur les hyper riches pour se délecter du fantasme de vivre dans le luxe. Mais à l’heure actuelle, le romantisme de l’ultra-riche est devenu désuet. Downton a augmenté son audience en s’engageant dans un mélodrame propulsif et en adhérant à la narration romantique traditionnelle, tout en s’assurant d’inclure des personnages sympathiques, à l’étage comme en bas.

Le mariage des domestiques de Downton, Andy et Daisy, est tout aussi riche en émotions que celui de la famille Crawley, non seulement grâce au talent des acteurs Michael C. Fox et Sophie McShera, mais aussi grâce à une écriture équilibrée. Mais les riches ont aussi des intrigues relatables, comme Mary qui risque d’épouser quelqu’un qu’elle ne connaît pas ou n’aime pas, et les Crawley qui risquent de perdre leur maison. L’âge d’or doit ramener le grand drame, en le centrant sur des personnes que le public peut prendre plaisir à encourager.

The Gilded Age a une grande opportunité d’explorer les différentes voies menant au statut et à la sécurité dans un monde qui change rapidement. Si son pilote a une forte résonance émotionnelle, il accumulera le genre de distribution de personnages tentaculaires que Downton Abbey a mis six ans à construire. Si la série est capable d’offrir un rebondissement à moitié aussi bon que celui de Downton où Mary demande à sa servante de l’aider à traîner le corps de son amant turc en pleine nuit, elle sera là pour longtemps.