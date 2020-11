Shakhtar Donetsk – Borussia Mönchengladbach 6-0: Première mi-temps exceptionnelle! BMG roule sur le Shakhtar

Le Borussia Mönchengladbach a provoqué un point d’exclamation et a remporté la première victoire de cette saison de Ligue des champions (les moments forts de la vidéo). Après deux matchs nuls contre le Real Madrid et l’Inter Milan, les poulains ont renversé Shakhtar Donetsk 6-0 (4-0) à l’extérieur.

Marco Rose a failli éclater de fierté après le gala, le triple clipper Alassane Plea a agilement saisi le ballon. « Le 6-0 est extraordinaire. Aujourd’hui, nous avons bien fait – pour ne pas dire presque tout », a déclaré Rose après la deuxième plus grande victoire à l’extérieur de la longue histoire de Gladbach.

Gladbach a dépassé les champions ukrainiens avec une efficacité impitoyable, et la première mi-temps en particulier a été mémorable. « Les garçons étaient là dès la première minute. Nous avons mis les adversaires sous pression, nous avons gagné les ballons. Le plan a fonctionné », a déclaré Rose, dont l’équipe a pris la tête du difficile Groupe B à la mi-temps. Christoph Kramer a déclaré que le plaidoyer glacé était une « journée crémeuse ».

« Si vous marquez trois buts en tant qu’attaquant, c’est un point d’exclamation », a déclaré Rose, qui a trouvé des mots d’avertissement à la mi-temps malgré une avance de 4-0. 2) et a également perdu une avance face au Real Madrid (2-2): « Pendant la pause, bien sûr, j’ai parlé aux garçons du cheval et de la pharmacie pour maintenir la tension à un niveau élevé », a déclaré le joueur de 44 ans.

Shakhtar Donetsk – Borussia Mönchengladbach: l’analyse

Rose s’est appuyée sur le même onze de départ que la semaine dernière contre le Real Madrid. Dans le 4-2-3-1 des poulains, Plea a agi en tant qu’attaquant, comme ce fut le cas récemment. Schachtjor a inscrit un 4-5-1 au départ fort du Borussia, qui a parfois muté en 6-3-1, en revanche, se tenait incroyablement proche l’un de l’autre avec les deux chaînes et avait des distances très proches entre les défenseurs individuels, en particulier dans la rangée arrière .

Avec de larges balles diagonales, Gladbach a joué dessus encore et encore et a utilisé l’espace disponible sur les ailes. Cela a abouti au 1-0 lorsque le haut gradé Lainer a été envoyé à droite par Florian Neuhaus. Plea a utilisé son centre bas dans la zone arrière.

Malgré les conseils à l’arrière, les invités ont continué d’appuyer haut. De plus, les poulains étaient plus présents et plus actifs dans les duels. Un exemple de ceci était le suivi par Plea avant le 2-0. Le ballon est passé par Stindl à Christoph Kramer, dont le tir a été dévié par Bondar et passé le gardien Anatolii Trubin.

Peu de temps après, Plea a mis un tir sec du bord de la surface de réparation dans le coin. Le coup a été précédé d’une autre balle en diagonale. Peu avant la pause, Bensebaini a tout clarifié après un corner avec le 4-0.

Même après la pause, le Borussia a continué à dominer le match et n’a pas abandonné. Thuram et Elvedi ont d’abord pardonné, avant que Stindl ne prolonge l’avance après un très faible coup de pied du gardien Trubin et encore Plea.

Shakhtar Donetsk – Borussia Mönchengladbach: Les alignements

Shakhtar Doenzk: Trubin – Dodo, Bondar, Khocholava , Korniienko – Maycon (69. Stepanenko) – Tete, Marlos (46e Kovalenko) , Marcos Antonio (46. Alan Patrick) Salomon – Taison (46. Junior Moraes)

Borussia Mönchengladnbach: Été – Lainer (81. Lang) , Ginter, Elvedi (81. Jantschke), Bensebaini – Kramer Neuhaus, Hofmann (75e Hofmann), Stindl (69e loup), Thuram – Plaidoyer (81. Traoré)

Shakhtar Donetsk – Borussia Mönchengladbach: Les données du jeu

Déchiré: 1: 0 Plaidoyer (8.), 2: 0 Bondar (17./Eigentor), 3: 0 Plaidoyer (26.), 4: 0 Bensebaini (44.), 5: 0 Stindl (65.), 6: 0 Plaidoyer (78.)

Alassane Plea a été impliqué dans un but dans les trois matchs de la Ligue des champions cette saison. Après deux passes décisives, le Français a inscrit son premier but dans la catégorie reine. C’était bien sûr son premier pack de trois en Ligue des champions.

Le Borussia a déjà marqué 10 buts cette saison. Deux fois plus que lors de la phase de groupes 2016/17, lorsque Gladbach était pour la dernière fois représentée dans la catégorie reine.

La faillite 0: 6 était la deuxième plus grande défaite de Schachtjor contre une équipe allemande. En mars 2015, les Ukrainiens ont même perdu le match retour des huitièmes de finale contre le Bayern Munich 7-0.

La victoire 6-0 de Gladbach était la première victoire d’une équipe allemande en Ukraine en 26 ans.

La star du jeu: Alassane Plaidoyer (Borussia Monchengladbach)

Homme exceptionnel dans une équipe incroyablement forte. Les Français n’étaient pas tant que ça ins Jeu impliqué, mais incroyablement calleux (3 buts avec 5 tirs) et a toujours approché le défenseur central de Schachtjor intelligemment. W.sont impliqués dans la création du 2-0 et mettent Stindl sur le 5-0. Aussi fort Stefan Lainerqui a continué à rouler sur le côté droit et était incroyablement toxique dans les duels.

Flop du jeu: Valerii Bondar (Shakhtar Doenzk)

Les 21 ans du cru l’ukrainien payé soigné Apprentissage en duel direct avec Plea. Était trop tard à 0-1, va également lancé imprudemment le ballon avant le 0: 2 puis a également falsifié de manière décisive le tir de Kramer.

L’arbitre: Serdar Gözübüyük

Le Turc n’a pas attiré beaucoup d’attention, mais aurait pu décider d’un penalty pour Gladbach en première mi-temps alors que Bondar était sur le ballon avec son bras.