Le gouvernement a maintenant dépensé plus de 200 milliards de livres sterling pour tenter d’amortir l’économie

Le gouvernement a maintenant dépensé plus de 200 milliards de livres sterling pour tenter de protéger l’économie britannique de la pandémie de coronavirus, ont-ils appris aux députés. Le projet de loi massif – près de deux fois le budget annuel du National Health Service pour l’Angleterre – a été divulgué par le ministre du Cabinet Steve Barclay au milieu d’avertissements selon lesquels le deuxième verrouillage de l’Angleterre aurait un impact dévastateur sur les entreprises en difficulté. La Banque d’Angleterre devrait injecter 100 milliards de livres supplémentaires dans l’économie dans le cadre d’un assouplissement quantitatif pour éviter un nouvel effondrement économique après l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions jeudi. 0,1% et s’abstiennent de les ramener en dessous de zéro pour la première fois de son histoire Plusieurs régimes de soutien économique Les entreprises craignent qu’un deuxième verrouillage ne les pousse à entrer en récession (Photo: Dan Kitwood / Getty) M. Barclay, le secrétaire en chef du Trésor , a déclaré que «les niveaux sans précédent de soutien financier tout au long de cette crise» par le biais de multiples programmes de soutien économique dépassaient désormais 200 milliards de livres sterling. «Ils apporteront la sécurité à des millions de personnes tout en donnant aux entreprises la flexibilité de s’adapter et de planifier, et ils soulignent notre focalisation constante sur l’écoute et la réponse à la voie dommageable de ce virus», a-t-il déclaré à la Chambre des communes. Les énormes niveaux d’emprunt autorisés par le chancelier Rishi Sunak ont ​​poussé la dette nationale du Royaume-Uni à bien plus de 2 milliards de livres sterling – plus que la valeur de l’économie – et ont laissé le pays aux prises avec les séquelles financières de la crise pour les années à venir. Les chiffres font écho aux dettes contractées par la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n’ont été entièrement remboursées qu’en 2006. domination croissante »d’Amazon et d’autres détaillants en ligne. «J’ai parlé avec des propriétaires d’entreprise qui ont littéralement pleuré au téléphone et en personne lorsqu’ils pensent à leur personnel et à leurs moyens d’existence», a-t-il déclaré. La chancelière fantôme, Anneliese Dodds, a déclaré que l’appel du Labour le mois dernier pour un disjoncteur aurait entraîné une période de verrouillage plus courte. Elle a déclaré: «Le coût de ce retard des conservateurs sera compté en vies et en moyens de subsistance.» Elle a ajouté: «L’absence de tout plan de soutien économique aggrave encore une situation très, très difficile.»

