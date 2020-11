Ronaldo revient et marque 2 alors que la Juventus bat Spezia 4-1 – Football

in

Cristiano Ronaldo a marqué son rétablissement du coronavirus en marquant deux fois à son retour pour aider la Juventus à battre le Spezia nouvellement promu 4-1 en championnat italien dimanche. Ronaldo a été engagé comme remplaçant à la 56e minute et il a mis la Juventus 2-1 trois minutes plus tard. Il a également converti une pénalité pour sceller le résultat pour les Bianconeri.

La Juventus a pris la deuxième place, quatre points sous le leader du début, l’AC Milan, qui a gagné 2-1 à l’Udinese grâce à un vainqueur tardif de Zlatan Ibrahimović. Napoli ou Sassuolo peuvent se déplacer à moins de deux points de Milan s’ils gagnent plus tard dans leur face-à-face.

Ronaldo était absent depuis trois semaines après avoir été testé positif au COVID-19 alors qu’il était en service international. L’attaquant portugais a raté trois matches de la Juventus – des matchs nuls avec Crotone et Hellas Verona en Serie A ainsi qu’une défaite contre Barcelone en Ligue des champions.

Ronaldo est parti du banc contre Spezia et Álvaro Morata l’a de nouveau remplacé dans la formation de départ.

Morata avait trois buts exclus pour hors-jeu contre Barcelone mercredi et le drapeau a de nouveau été levé lorsqu’il a tiré sur l’aide de Weston McKennie à la 14e minute, mais cette fois, la critique vidéo lui est venue en aide et le but a été donné.

Morata avait un but exclu pour hors-jeu peu de temps après et Spezia a fait match nul lorsque l’effort de Tommaso Pobega a été détourné.

Ronaldo a remplacé Paulo Dybala au début de la seconde période et il a eu un impact immédiat lorsqu’il a heurté le ballon en profondeur de Morata, a contourné le gardien de but et a marqué avec un filet vide.

Le remplaçant Adrien Rabiot a prolongé l’avance de la Juve et les Bianconeri ont reçu un penalty lorsque Paolo Bartolomei a fait trébucher Federico Chiesa.

Ronaldo a intensifié et ébréché effrontément le coup de pied dans le fond du filet.

MAGIE IBRA

Ibrahimović a continué à reculer les années avec un coup de pied au-dessus de la tête sept minutes de temps pour arracher les trois points pour Milan, qui a prolongé son invaincu à 23 matches.

Il a également mis en place le premier match de Franck Kessié. Ibrahimović, 39 ans, qui s’est récemment remis du coronavirus, a désormais marqué sept buts lors de ses quatre derniers matches de championnat.

Milan a pris les devants à la 18e minute avec un superbe mouvement d’équipe. Ismaël Bennacer a envoyé un long ballon par-dessus le dessus qu’Ibrahimović a toronné et tenu avant de le renvoyer à Kessié, qui l’a projeté dans le coin supérieur droit.

L’Udinese a égalisé au début de la seconde période lorsque Alessio Romagnoli a commis une faute sur Ignacio Pussetto et Rodrigo De Paul a converti le penalty qui en résultait.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Ibrahimović a réagi le plus rapidement dans la zone pour accrocher acrobatiquement le ballon au fond du filet.

AUTRES MATCHS

Deux buts dans le temps d’arrêt ont permis à la Lazio de remporter une victoire 4-3 à Turin.

Torino pensait qu’il se dirigeait vers sa première victoire cette saison lorsque Saša Lukić l’a mis 3-2 devant à trois minutes de la fin, mais Ciro Immobile a égalisé cinq minutes après le temps d’arrêt et Felipe Caicedo a réussi à marquer dans une course de but.

Plus tard également, c’est: Roma contre Fiorentina et Sampdoria contre Gênes.

