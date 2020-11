Windows 10 a rendu impossible l’accès aux pages retirées du panneau de configuration

in

Le panneau de configuration de Windows a été l’une des fonctionnalités les plus utiles et les plus emblématiques de Windows 10, mais Windows 10 est maintenant prêt à supprimer le panneau de configuration emblématique en abandonnant ses fonctionnalités par morceaux.

Le panneau de configuration a été une partie essentielle de Windows 10 et il n’est pas complètement détruit, mais une autre preuve suggère que les jours du panneau de configuration pourraient être comptés.

Plus tôt cette année, des références à « Hide_System_Control_Panel » ont été repérées dans les versions d’aperçu et Microsoft a officiellement confirmé que la mise à jour de Windows 10 octobre 2020 avait supprimé la page Système du panneau de configuration.

Dans la mise à jour Windows 10 octobre 2020 ou une version ultérieure, les utilisateurs ne peuvent plus accéder à la page Système du Panneau de configuration. En effet, Microsoft a implémenté un indicateur dans Windows 10 qui redirige les utilisateurs ouvrant « Système » sous le Panneau de configuration vers la page « À propos de » dans l’application Système> Paramètres à la place.

Pour certaines raisons, Microsoft permet toujours aux utilisateurs de « contourner » la redirection vers l’application Paramètres moderne et d’accéder à nouveau à la page Système dans le Panneau de configuration.

Dans les dernières versions d’aperçu, Microsoft a supprimé tous les raccourcis qui vous permettaient d’accéder aux pages retirées du Panneau de configuration. En d’autres termes, vous ne pouvez plus cliquer avec le bouton droit de la souris dans l’explorateur de fichiers et sélectionner «Propriétés» pour ouvrir la page «Système» retirée du panneau de configuration.

De même, Microsoft a même bloqué les identifiants basés sur CLSID et les applications tierces. Open Shell et Classic Shell, ne sont également plus en mesure de lancer l’applet système caché du panneau de configuration.

Désormais, lorsqu’un utilisateur tente d’ouvrir la page du Panneau de configuration retirée, il est amené à la page À propos de.

Dans les versions d’aperçu, Microsoft semble également tester un indicateur qui redirigera «Programmes et fonctionnalités» sous le Panneau de configuration vers les applications et fonctionnalités dans les paramètres.

De même, des sources familières avec le développement pensent qu’une future mise à jour de Windows 10 supprimera également la prise en charge de la page « Horloge et région » du panneau de configuration.

Notez que l’application Paramètres a déjà des fonctions fournies par ces applets du Panneau de configuration « retirées », donc cela semble vraiment être le cas de la rationalisation de l’expérience des paramètres en supprimant la duplication, plutôt que de forcer les utilisateurs à utiliser des fonctionnalités incomplètes.

