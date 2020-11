Les théâtres demandent des «  éclaircissements urgents  » sur la possibilité de poursuivre les répétitions des spectacles de Noël

Le Theaters Trust, un organisme public qui soutient les théâtres, a appelé à une «clarification urgente» sur la question de savoir si les répétitions pour les productions de Noël, y compris les pantomimes, peuvent se dérouler sous clé. Un certain nombre de productions, dont Les Misérables dans le West End et un panto au London Palladium, devraient revenir sur scène avec un public socialement éloigné pendant la période des fêtes, mais elles ont été mises en doute suite à l’annonce des quatre La semaine de verrouillage en Angleterre à partir de jeudi. La i newsletter dernières nouvelles et analysesPanto seasonJon Morgan, directeur de Theaters Trust, a déclaré qu’il demandait des éclaircissements sur la poursuite des répétitions, car sans eux, les productions de Noël seraient impossibles. nécessité absolue de protéger des vies à ce moment critique, Theatres Trust est déçu que les théâtres doivent fermer pendant un mois supplémentaire pendant le verrouillage de novembre. «De nombreux théâtres réussissaient à rouvrir ou se préparaient à rouvrir avec des spectacles de Noël, et cette nouvelle sera un nouveau coup dur pour un secteur déjà en difficulté. »Nous cherchons à clarifier d’urgence si les répétitions de théâtre, aux côtés de la télévision et la production cinématographique, peut continuer car sans ce Noël, les spectacles n’auront pas lieu. »Sur la question des cinémas qui n’ont pas encore rouvert, il a ajouté:« Ce nouveau revers signifie que les cinémas devront encore retarder leurs réouvertures et beaucoup le seront encore. impossible de le faire de manière viable dans le cadre du système à trois niveaux. «Bien que nous soyons reconnaissants que le gouvernement ait prolongé d’un mois le programme de congé pour couvrir le verrouillage, les théâtres ont encore besoin d’un soutien sectoriel supplémentaire au-delà de la fin novembre pour garantir cette dernière Le coup ne conduit pas à davantage de fermetures. »M. Morgan a déclaré que la décision du gouvernement aurait probablement« un impact énorme »sur les pantos qui prévoient d’ouvrir début décembre. Il a ajouté:« Nous nous attendons à recevoir cette clarification bientôt et c’est vraiment est essentielle pour la viabilité de la saison des pantos. Gemma Sutton dans la pantomime, Aladdin (Photo: Tristan Fewings / Getty) Les lieux de travail sont toujours ouverts «Les pantos ne représentent pas seulement 40 pour cent du revenu annuel de nombreux théâtres, ils idéaliser une telle joie de Noël dans tout le pays et contribuer à assurer un moral remonté et une forme d’art traditionnelle que le public connaît et aime. »Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a confirmé que la production télévisuelle et cinématographique pourrait se poursuivre pendant la période de verrouillage, et a déclaré plus de détails sur la façon dont le verrouillage affectera les secteurs des arts et des sports sera annoncé dans les prochains jours. Les changements signifient que les gens devraient la FMH lorsque cela est possible, mais lorsque cela n’est pas possible, les déplacements vers un lieu de travail seront autorisés – par exemple, cela inclut (mais non exhaustif) le sport d’élite joué à huis clos, la production de films et de télévision, les travailleurs des télécommunications – Oliver Dowden (@OliverDowden) 31 octobre 2020 Après la confirmation du verrouillage par Boris Johnson, il a tweeté: «Comme le Premier ministre vient de le confirmer, nous prendrons des restrictions supplémentaires à partir de jeudi. Nous comprenons l’anxiété et l’impact que cela aura, et nous veillerons à ce qu’ils ne durent pas un jour de plus que nécessaire. »Les changements signifient que les gens devraient la FMH dans la mesure du possible. Mais lorsque cela n’est pas possible, les déplacements vers un lieu de travail seront autorisés – par exemple, cela inclut (mais non exhaustif) le sport d’élite joué à huis clos, la production cinématographique et télévisuelle, les travailleurs des télécommunications. «Nous comprenons que les gens auront beaucoup de questions et les responsables et ministres du DCMS travailleront sur ces implications détaillées avec les secteurs au cours des prochains jours. »Le gouvernement distribue actuellement un financement de 1,57 milliard de livres aux arts, ainsi que d’autres mesures. M. Johnson a également annoncé des indemnités de congé à 80%. L’économie nocturne a été durement touchée par les restrictions (Photo: OLI SCARFF / AFP / Getty) L’économie nocturne en danger Mais Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association, a déclaré : «L’annonce (de verrouillage) du Premier ministre aujourd’hui laissera les entreprises de l’économie nocturne confrontées à un« armageddon financier ». C’est la plus horrible des Halloweens. « Il est effrayant de penser que, compte tenu de la gravité de la situation, on nous donne encore peu de communication, de consultation ou de temps pour réagir ou planifier autour de ces décisions. » Toute l’économie nocturne composée de milliers des entreprises et des centaines de milliers de travailleurs souffrent. « Leur sort est encore aggravé par l’énorme vide de soutien financier pour le secteur. » Beaucoup de nos entreprises ont connu des difficultés financières extrêmes, ont été confrontées à des mesures opérationnelles ingérables et ont certains cas ont été complètement fermés depuis mars. »Mark Davyd, directeur général du Music Venue Trust, a appelé le gouvernement à offrir un soutien financier supplémentaire à l’industrie des événements en direct. Il a déclaré:« Des verrouillages nationaux ont été annoncés en France, en Allemagne et en Royaume-Uni. «En France, le gouvernement a annoncé qu’il couvrirait 100 pour cent des salaires des personnes touchées par le verrouillage requis. En Allemagne, le gouvernement couvrira 75% du chiffre d’affaires perdu. « Dans tout le pays, les salles de concert de base ont été invitées à fermer à partir de jeudi, mais nous n’avons aucun engagement similaire de la part du gouvernement britannique. » Nous attendons avec impatience les détails urgents des ministres. sur le montage financier qui protégera les entreprises et les moyens de subsistance dans cette industrie britannique vitale et leader dans le monde. »Reportage supplémentaire de la Press Association.

