Résultats du premier jour de Wimbledon 2021

Peu après 13h30 lundi, deux ans moins deux semaines après la dernière fois qu’un match significatif a été joué à Wimbledon, une voix retentit dans les haut-parleurs : « Bonjour et bienvenue sur le court central. »

Puis est venue une annonce accueillant des « invités spéciaux dans la loge royale », dont une femme qui a développé l’un des vaccins COVID-19, provoquant la première des plusieurs ovations debout de la journée des spectateurs. Et, finalement, sont venus les mots: « Nous avons attendu cela un moment », avant l’introduction de Novak Djokovic et de l’adversaire qu’il allait battre 4-6 6-1 6-2 6-2 avec l’aide de 25 as, Jack Draper, un wildcard anglais de 19 ans, s’est classé 253e.

C’était, à certains égards, comme si Wimbledon n’était jamais parti, comme si le All England Club n’avait pas décidé d’annuler le plus ancien tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale il y a un an à cause de la pandémie. Il y avait des acclamations bruyantes dans les tribunes. Il y avait de la pluie – tellement de pluie que jouer sur des courts sans toit a été retardé de plus de quatre heures et demie et au moins 20 matchs ont été reportés à mardi.

Stefanos Tsitsipas revient contre Frances Tiafoe lors de son match du premier tour en simple messieurs. (AFP via Getty Images)

Et il y avait le tennis – et des rappels sur le fait que le sport est imprévisible et peut apporter tant de joie et de déception.

Une paire d’Américains a remporté les victoires les plus dignes d’intérêt: Frances Tiafoe a éliminé le finaliste de l’Open de France et tête de série no 3 Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4 6-3, tandis que le champion de l’US Open 2017 Sloane Stephens a battu le double vainqueur de Wimbledon et Tête de série n°10 Petra Kvitova 6-3 6-4.

Tiafoe avait une fiche de 0-11 contre des adversaires classés parmi les cinq premiers.

« Ce gars est spécial. Il va faire beaucoup de grandes choses, gagner une tonne de tournois du Grand Chelem », a déclaré Tiafoe à propos de Tsitsipas, puis a éclaté dans un large sourire et a ajouté: « Mais pas aujourd’hui. »

Frances Tiafoe célèbre sa victoire sur Stefanos Tsitsipas à Wimbledon. (AFP via Getty Images)

Lui et Stephens font partie des 34 Américains en simple (21 femmes, 13 hommes), le plus grand nombre à Wimbledon depuis qu’il y en avait 35 en 1998. Parmi les autres vainqueurs de la première journée, citons le qualifié Denis Kudla, qui a battu le n°30 Alejandro Davidovich Fokina. 5-7 6-4 7-6 (4) 6-3 6-3 ; La championne de l’Open d’Australie 2020 Sofia Kenin, la vice-championne de l’US Open 2017, Madison Keys, Danielle Collins et Lauren Davis.

Autres têtes de série qui ont perdu : l’Italien Jannik Sinner, n°19, et l’Américaine Reilly Opelka, n°27.

« Ne pas jouer l’année dernière a été très, très décevant, et c’est un peu étrange qu’il y ait un si grand écart entre les saisons sur gazon. Mais avoir une foule et la taille de la foule que nous avions aujourd’hui – moi, à un point, j’avais l’impression que c’était revenu à la normale », a déclaré le n°23 Keys, qui a battu la qualifiée britannique Katie Swan 6-3 6-4 sans faire face à un point de rupture.

« C’était juste très, très agréable d’être de retour dans une situation où vous ressentiez une foule incroyable », a déclaré Keys, « même s’ils applaudissaient, évidemment, pour mon adversaire et voulaient qu’elle gagne. C’était tellement agréable d’avoir l’énergie et les gens qui sont ravis de regarder le tennis. »

Le coronavirus plane toujours sur l’événement.

Les fans doivent porter des masques sur le terrain (mais pas en regardant un match) et montrer la preuve qu’ils sont entièrement vaccinés ou qu’ils ont eu COVID-19 au cours des six derniers mois. Tous les joueurs et leur entourage doivent séjourner dans un hôtel de Londres, où ils passent des tests réguliers et sont soumis à la recherche des contacts.

La seule tête de série britannique en simple, la n°27 Johanna Konta, a été forcée de se retirer dimanche soir parce qu’elle doit s’isoler pendant 10 jours après qu’un des membres de son équipe a été testé positif pour COVID-19.

Petra Kvitova sert dans son match de Wimbledon contre Sloane Stephens, une défaite au premier tour. (Getty)

Le tête de série Djokovic a démarré lentement dans sa tentative pour un 20e titre du Grand Chelem, un record à égalité, et un sixième à Wimbledon.

Il aurait été si facile – si compréhensible, même – pour Draper d’être dérouté par le moment et l’adversaire, le cadre et les enjeux, tout de suite. C’était ses débuts dans le tableau principal du Grand Chelem, après tout. Mais il a volé le premier break pour mener 2-1 et a fini par remporter ce set en sauvant 7 des 7 points de break.

Djokovic a fait deux chutes sur le dos dans le premier set, perdant pied sur l’herbe glissante derrière la ligne de fond. Il s’agissait de son premier match de compétition en simple à la surface depuis qu’il a battu Roger Federer lors de la finale de 2019.

« Pour être honnête, je ne me souviens pas être tombé autant de fois sur le terrain », a déclaré Djokovic en riant. « Eh bien, assez glissant, que ce soit parce que le toit est fermé ou qu’il pleuvait beaucoup ces derniers jours, je ne sais pas. »

Novak Djokovic s’étire pour jouer un coup droit lors de son premier match de Wimbledon contre Jack Draper. (Getty)

Un énorme vainqueur de service a donné à Draper le premier set après 37 minutes. Il a secoué sa raquette, puis a pompé son poing droit.

La foule rugit.

Et deux heures plus tard, tout était fini.

Djokovic a considérablement nettoyé son acte, passant de seulement six gagnants et neuf erreurs directes dans le premier set à un total combiné de 41 gagnants et 15 erreurs directes le reste du chemin.

« Je suis vraiment content », a-t-il déclaré, parlant au nom de beaucoup, « que le sport soit de retour ».

Novak Djokovic et Jack Draper se serrent la main au filet après leur match. (Getty)