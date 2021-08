Comment regarder WWE SummerSlam 2021 ? Date et heure de diffusion et carte des matchs

SummerSlam est l’un des plus grands pay-per-views (PPV) annuels de la WWE, et voici comment regarder l’édition 2021, ainsi que la carte complète des matchs. SummerSlam a débuté en 1988, et est derrière WrestleMania et Survivor Series le plus ancien pay-per-view de la WWE. Bien que cela n’ait pas toujours été le cas, plus récemment, SummerSlam a été considéré et promu comme l’équivalent estival de WrestleMania, la WWE l’appelant souvent “la plus grande fête de l’été”. Pourtant, SummerSlam n’est pas tout à fait aussi emblématique que WrestleMania, et de loin.

Les SummerSlams passés ont accueilli des matchs légendaires tels que Bret Hart vs Mr. Perfect en 1991, Bret Hart vs Owen Hart en 1994, Steve Austin vs The Undertaker en 1998, et Brock Lesnar vs The Rock en 2002. Le SummerSlam de l’année dernière était un show plutôt étrange, mais il fallait s’y attendre, puisque la pandémie de coronavirus a empêché le public d’y assister. Dans un étrange coup du sort, Braun Strowman et Bray Wyatt, qui se sont affrontés dans le main event de SummerSlam 2020, sont tous deux partis de la WWE.

La WWE a maintenant retrouvé ses fans en direct, bien que ce rétablissement des audiences en direct puisse être sujet à des changements une fois de plus plus plus tard. SummerSlam 2021 sera diffusé en direct à partir du 21 août, et, fait inhabituel pour la WWE, ce sera un samedi soir et non un dimanche. Pour être exact, ce sera dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 août à 2h du mation heure française. En France, SummerSlam est diffusé sur le WWE Network.

Étonnamment, puisque SummerSlam n’est que dans quelques semaines, il n’y a que deux matchs officiellement confirmés sur la carte. Cependant, plusieurs autres matchs sont clairement en train de se mettre en place grâce aux intrigues qui se déroulent actuellement sur WWE TV. L’événement principal confirmé est un grand affrontement entre Roman Reigns et John Cena pour le titre de champion universel de Reigns, qui ne sera que la deuxième rencontre sur un pay-per-view entre les deux hommes. Également confirmé, la championne de Raw Nikki A.S.H. défendra son titre récemment acquis contre les anciennes championnes Rhea Ripley et Charlotte Flair dans un match triple menace.

Quant au reste de la carte probable, les matchs incluent Bobby Lashley défendant son championnat WWE contre un Bill Goldberg de retour, Seth Rollins dans un match de rancune contre Edge, AJ Styles et son grand pote Omos défendant le championnat Raw Tag Team contre Matt Riddle et Randy Orton, Bianca Belair défendant son championnat féminin SmackDown contre une Sasha Banks récemment refaite dans un rematch de WrestleMania, et Finn Balor contre Baron Corbin. Selon que la WWE reviendra ou non à sa durée pré-pandémique de 4 heures pour les grands pay-per-views, il est fort possible que les matchs listés ci-dessus ne soient pas suffisants pour remplir la carte complète. La WWE pourra toujours en ajouter à l’approche de l’événement.