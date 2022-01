JO 2022 : comment regarder les jeux olympiques d’hiver de Pékin en direct ?

C’est bientôt l’heure des Jeux olympiques ! Quelques mois seulement après les Jeux olympiques d’été de 2020 (qui ont eu lieu en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus), les Jeux d’hiver de 2022 se tiendront à Pékin à partir du 4 février. Malheureusement, les fans ont été en grande partie interdits d’y assister pour tenter de freiner la propagation du virus, mais les personnes intéressées pourront toujours regarder les jeux à la télévision et sur les services de streaming.

Donc, si vous souhaitez voir vos athlètes préférés s’affronter, la meilleure façon de le faire sera de vous asseoir sur votre canapé à la maison. Voici tout ce que nous savons sur la façon de regarder les Jeux olympiques d’hiver de 2022.

Où regarder les Jeux olympiques d’hiver 2022 ?

Outre l’impossibilité pour les supporters de se rendre sur place à cause du virus, de nombreux pays, dont les États-Unis, boycottent les Jeux olympiques d’hiver de 2022 en raison des inquiétudes suscitées par les violations des droits de l’homme commises par la Chine dans la région du Xinjiang. Cependant, les athlètes américains continuent de concourir, et le nombre d’épreuves n’a fait qu’augmenter par rapport aux derniers Jeux olympiques d’hiver en raison de l’ajout de sept nouvelles épreuves palpitantes.

Parmi les épreuves ajoutées à la liste des Jeux olympiques d’hiver figurent le ski acrobatique, les épreuves de Big Air masculin et féminin en ski acrobatique, le relais de snowboard cross, le relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte, les épreuves par équipe mixte de saut à ski, les sauts en ski acrobatique et le bob monoplace féminin en bobsleigh. Les épreuves ajoutées portent les épreuves des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à un niveau record avec 109 programmes à suivre.

Comme d’habitude, France Télévisions est le principal partenaire de diffusion des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin en France. Selon son site Web, le réseau de diffusion de France Télévisions, donc France 2, France 3 et France Info, proposera la couverture des JO en primetime, à partir du mercredi 2 février, l’avant-veille de la cérémonie d’ouverture. France Télévisions diffusera son spectacle olympique en direct de 1h30 du matin à 17h30. De 17h30 à 18h30, chaque jour, Laurent Luyat présentera Le magazine JO Club sur France 2 et Fbien Lévêque présentera TLS Journal des JO chaque soir de 20h05 à 20h20 sur France 3. De plus, France 3 proposera chaque dimanche Stade 2 sur France 3 de 20h05 à 21h00.

Pour ceux qui en veulent encore plus, France.tv propose sa chaîne en continu des jeux de Pékin qu’ils ont intitulé “Beijing 2022 H24”. L’accès à la chaîne est gratuite sur simple inscription..

🏅🏒 Du 4 au 20/02, les #JeuxOlympiques de #Pekin2022 s'invitent chez vous ! 📺Plus de 360h d'antenne sur @France2tv @France3tv 💻La chaîne "Beijing 2022 h24" sur @francetv avec toutes les épreuves en direct, en différé ou en replay 📺Et aussi @la1ere et #franceinfo canal 27 pic.twitter.com/IiKj58TMYi — France Télévisions (@Francetele) January 24, 2022

Parmi les autres services qui diffuseront les Jeux olympiques d’hiver 2022 en direct, on peut citer Eurosport et son bouquet de chaînes payantes via son abonnement mensuel à partir de 6,99€/mois, mais pour l’instant, le service ne propose pas d’essai gratuit pour regarder les Jeux olympiques.

En fin de compte, il semble qu’il y ait de quoi suivre la couverture des Jeux olympiques d’hiver de 2022 dans le confort de votre salon. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 4 février 2022, à partir de 13h00, et la cérémonie de clôture le 20 février 2022 à partir de 13h00 également. Félicitations à tous les concurrents et que le meilleur athlète gagne !