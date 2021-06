Notre guide pour salon de jardin et aménagement extérieur

Quel que soit le type d’extérieur que vous possédez, les salons de jardin seront l’aménagement qui transformera votre extérieur en espace convivial et accueillant. Le mobilier extérieur est l’élément central de votre agencement, il est alors nécessaire que celui-ci s’adapte à votre espace tout en correspondant à vos goûts. Afin de vous aider à choisir du mobilier extérieur de qualité, retrouvez ici notre guide du salon de jardin et de l’aménagement extérieur.

Comment choisir le salon de jardin qui s’adapte à mes besoins ?

Pour profiter d’un extérieur agréable et entretenu, vous devez établir une liste de vos besoins et de vos envies. En effet, pour éviter de vous retrouver avec un salon de jardin qui ne vous correspond pas, vous devez vous renseigner sur les différents types de mobilier extérieur.

Un salon de jardin sur-mesure

Afin de construire un espace salon de jardin selon vos envies, vous devez dans un premier temps commencer par évaluer la place dont vous disposez. En effet, il est possible d’aménager tout type d’espace, mais pas avec n’importe quel mobilier extérieur. En définissant vos contraintes et vos envies, vous pourrez chercher plus facilement les options qui s’offrent à vous pour construire votre espace de détente à l’extérieur.

Dans le cas où vous disposeriez d’une petite terrasse ou d’un balcon, nous vous conseillons d’organiser votre espace dans une ambiance conviviale et pratique à l’aide de chaises, d’une table pliante et de quelques coussins. En choisissant du mobilier de jardin pliable, vous pourrez organiser votre extérieur comme bon vous semble, selon vos envies et vos contraintes. Si vous possédez un jardin, vous pouvez transformer votre extérieur dans une ambiance familiale et naturelle en optant pour une grande table extensible en bois massif. Enfin, il existe également des ensembles de canapés, de fauteuils et de tables basses en résine moderne qui seront parfaits si vous cherchez un salon de jardin confortable et adaptable aux moyens comme aux grands espaces.

Le choix du matériau

Une fois que vous aurez défini l’espace qui sera dédié à votre salon de jardin, vous devrez vous renseigner sur les avantages et les inconvénients des différents matériaux qui composent les différents mobiliers. Il s’agit de trouver le matériel qui s’adapte à votre envie, mais également à votre budget :

Les salons de jardin en acier inoxydable sont très résistants aux intempéries et ont l’avantage d’être protégés contre les UV. Les mobiliers extérieurs en acier sont donc peu encombrants bien qu’il faille faire attention en les manipulant, car il se raye facilement.

Tout comme le PVC, les chaises et tables basses en résine tressée sont légères, transportables et résistantes aux intempéries. Cependant, la résine tressée résiste parfaitement aux UV tandis que le PVC est moins protégé contre les rayons du soleil.

Enfin, l’incontournable table familiale en bois est très populaire dans la catégorie des mobiliers pour salon de jardin. Le bois nécessite néanmoins un entretien annuel afin de le traiter et de lui appliquer un saturateur.

Quelles sont les meilleures références en matière de salon de jardin ?

La dernière étape de ce guide pour salon de jardin est de choisir la marque de votre mobilier. Il est important de se référer à des marques de confiance pour bénéficier de produits durables et résistants. Leroy Merlin et Delorm Design nous semblent être les deux meilleurs spécialistes qui sauront vous conseiller du mobilier qui correspond à vos besoins.

Leroy Merlin

Cette enseigne française est reconnue sur le marché et se spécialise dans l’amélioration de l’habitat de ses clients. Leroy Merlin vous propose du mobilier extérieur qui vous fera vous sentir comme à la maison. Le salon de jardin Océane de chez Leroy Merlin est un parfait exemple de salon de jardin sur-mesure qui s’adapte à votre extérieur. En plus d’être doté d’un beau design, il offre plusieurs places ce qui permet à 8 personnes de s’y installer. Il est confortable et favorise une ambiance de relaxation et de plaisir lorsque vous profiterez de votre extérieur. Résistant aux conditions extérieures, votre salon de jardin pourra rester dehors en toute sécurité.

Delorm Design

Spécialiste de l’ameublement, Delorm Design propose dans son catalogue les meilleures gammes complètes de salons de jardin. Cette entreprise vous accompagne dans vos projets afin que vous profitiez d’une multitude de styles et de budgets différents. Le salon de jardin Cap-Ferret de chez Delorm Design est l’exemple d’un mobilier de haute qualité au meilleur prix. Cet ensemble offre de la place pour accueillir 4 personnes dans un canapé et des fauteuils cosy et design. Sa structure est composée d’aluminium et de résine tressée ce qui lui permet d’avoir une haute résistance aux intempéries. Delorm Design offre à ses clients du mobilier résistant et durable afin de leur offrir une expérience de détente inédite à l’extérieur.