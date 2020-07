Premier League-Arsenal : la situation de Mesut Özil « inchangée »

« La situation est inchangée pour lui en ce moment », a déclaré le manager de l’équipe Mikel Arteta avant le duel avec les champions du FC Liverpool mercredi (21h15 en LIVETICKER). Özil n’a pas joué une seule minute depuis le redémarrage de la Premier League – également, mais pas seulement en raison de problèmes de dos mineurs.

Selon les informations, sa relation avec Arteta est intacte. Avant la pause de l’entraîneur, le joueur de 31 ans avait disputé dix matchs de ligue de suite dans les onze partants des Gunners.

Pourtant la carrière du milieu de terrain allemand a subit un sacré coup d’arrêt depuis son arrivé dans le quartier du nord de Londres. Plus en odeur de sainteté maintenant, Ozil fait peine à voir une fois qu’il est aligné comme titulaire dans l’entrejeu des gunners.

