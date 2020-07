QuakeCon at Home avec super stream, tournois et bien plus encore

Bethesda donne aujourd’hui un aperçu de QuakeCon at Home 2020, qui propose un super flux mondial, des tournois, des œuvres de bienfaisance et bien plus encore.

Cette année, l’événement traditionnel de COVID-19 aura lieu du 7 au 9 août sous le nom de QuakeCon at Home, un événement mondial en ligne. Les trois jours sont remplis de flux en direct du monde entier, de tournois (bien sûr!), De collectes de fonds caritatives et bien plus encore. La soirée BYOC-LAN – le cœur de QuakeCon – devient également virtuelle et utilise les équipes Twitch pour rassembler les fans d’une nouvelle manière tout en jouant.

Voici quelques faits saillants de QuakeCon at Home:

Super flux mondial – À QuakeCon at Home, il y aura du contenu en streaming du monde entier pendant un week-end. Le coup de départ sera tiré le 7 août à 18 h 00. CEST avec le Bienvenue dans QuakeCon Digital de Bethesda. L’horaire de l’événement comprend un programme 24h / 24 et 7j / 7 avec des flux d’influenceurs spéciaux, quelques surprises et nos équipes communautaires Bethesda du monde entier – qui diffusent toutes depuis leur domicile et soutiennent des organisations caritatives. Au cours des prochaines semaines, nous publierons plus d’informations et un calendrier de diffusion complet.

– À QuakeCon at Home, il y aura du contenu en streaming du monde entier pendant un week-end. Le coup de départ sera tiré le 7 août à 18 h 00. CEST avec le Bienvenue dans QuakeCon Digital de Bethesda. L’horaire de l’événement comprend un programme 24h / 24 et 7j / 7 avec des flux d’influenceurs spéciaux, quelques surprises et nos équipes communautaires Bethesda du monde entier – qui diffusent toutes depuis leur domicile et soutiennent des organisations caritatives. Au cours des prochaines semaines, nous publierons plus d’informations et un calendrier de diffusion complet. Équipe QuakeCon Twitch – Jouer à la soirée BYOC-LAN avec des amis et regarder les jeux des autres est au cœur de chaque QuakeCon – et cette année, la communauté mondiale QuakeCon se réunit pour la première fois via l’équipe officielle QuakeCon at Home Twitch. L’équipe célébrera QuakeCon, jouera et diffusera des jeux, et aidera à collecter des fonds pour les organisations caritatives soutenues par QuakeCon. Nous présenterons certains des joueurs sur la page de l’équipe QuakeCon Twitch.

Nous annoncerons sous peu comment les joueurs peuvent s’inscrire à l’équipe QuakeCon at Home Twitch.