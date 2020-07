Comète NEOWISE: A quelle heure et comment pouvez-vous voir la ICY COMET ??? Tout savoir ici

La comète Neowise rôde près de notre globe. Il a illuminé les atmosphères nordiques. Mais à quelle heure vous pouvez voir la comète et comment la voir la nuit est la principale question. Alors, lisez l’article pour le savoir en détail.

Qu’est-ce que cette comète Neowise?

Récemment, des chercheurs ont découvert la comète Neowise en mars de cette année. Il a été vu de différentes parties du monde et maintenant il sera visible en Inde. Il rétrécit le trou entre lui et la Terre. Le 23 juillet, la comète glacée se rapprochera de la planète ou plusieurs fois plus loin que la Lune. Dans tous les cas, la comète et sa queue sont désormais visibles dans l’hémisphère Nord et quelques experts de l’espace ont déclaré que c’était évident à l’œil nu.

Comme l’a indiqué l’Union spatiale américaine NASA, la comète est suffisamment productive pour être connue sous le nom de Grande Comète de 2020.

À quelle heure pouvez-vous le voir?

Ils s’attendent à ce que cela soit perceptible tout le mois de juillet. Par nuits claires, Comet sera discerné dans l’hémisphère Nord. Cependant, pour les résultats favorables, vous devrez vous lever tôt et avant l’aube.

Stargazer Eddie Irizarry a déclaré dans un article pour EarthSky.org: «Essayez de sortir une heure environ avant l’aube et ne regardez pas simplement une fois, ressemblez au moment où la comète monte suffisamment haut dans le ciel du lever du soleil pour vous le repérez. «Dans tous les cas – en particulier pour les spectateurs sur toutes les étendues plus au sud – la comète devient de plus en plus difficile à trouver vers le début du ciel du jour. « Ce n’est tout simplement pas perceptible extrêmement bien avant l’aube. »

Vous pouvez visiter un site comme TimeandDate.com pour découvrir à quelle heure précisément le Soleil montera dans votre région. Comme indiqué par la Royal Astronomical Society, la comète se révélera progressivement évidente la nuit après le fait dans le mois.

Comment voir la comète Neowise la nuit?

Si vous voulez voir la comète, vous devez d’abord vous assurer d’avoir une vue dégagée sur l’horizon. Cherchez la comète dans le ciel du nord au nord-ouest d’ici le 31 juillet. Au cas où cela serait concevable, évitez les sources de contamination lumineuse, par exemple, les feux de route et les véhicules.

La comète NEOWISE devrait être tout sauf difficile à repérer à travers quelques optiques et potentiellement même les yeux sans aide.