Odisha et Jamshedpur remportent la première victoire de la saison 7 de l’ISL – Football

Leurs campagnes avec des débuts décevants, l’Odisha FC et le Jamshedpur FC seraient impatients d’enregistrer leur première victoire de la saison lorsqu’ils s’affronteront lors de leur deuxième match de Super League indienne ici dimanche.

Alors que l’Odisha FC a été battu 0-1 par le Hyderabad FC lors de son premier match le 23 novembre à Bambolim, le Jamshedpur FC d’Owen Coyle a perdu 1-2 contre le Chennayin FC un jour plus tard ici.

Et dimanche prochain, les deux équipes auraient désespérément besoin de marquer leurs trois premiers points de la saison.L’Odisha FC et le Jamshedpur FC avaient ciblé un nouveau départ dans la saison 7 de l’ISL avec une nouvelle équipe d’entraîneurs et de nouvelles recrues. les équipes sauront l’importance d’arrêter l’ornière avant qu’elle ne se transforme en une spirale descendante incontrôlable.

Odisha craindra qu’ils n’aient pas encore résolu les problèmes défensifs qui les ont tourmentés la saison dernière, après avoir semblé tremblants à l’arrière contre Hyderabad.

L’entraîneur d’Odisha, Stuart Baxter, a cependant déclaré qu’il y avait des problèmes tactiques sur tout le terrain qu’il avait identifiés lors du dernier match.

«Tactiquement, l’équilibre était faux. Nous avons fini par être très séparés. Nous n’avons pas pu faire parvenir le ballon aux attaquants. Nous devons nous détendre un peu plus sur le ballon », a-t-il déclaré. « Et les performances des attaquants de Jamshedpur Nerijus Valskis et Jackichand Singh lors de leur dernier match signifient que la défense d’Odisha sera probablement sur leurs gardes dimanche. » Nous pouvons défendre avec plus de personnalité et plus de contrôle « , a déclaré Baxter.

«Je chercherai à améliorer la défense, mais ce ne sera pas la première chose à laquelle vous irez automatiquement après ce genre de résultat.

Coyle, en revanche, a perdu plus de trois points lors du match précédent, les défenseurs Peter Hartley et Narender Gahlot s’étant blessés. Les deux joueurs sont douteux pour le match de dimanche alors que David Grande sera absent. Coyle sera également préoccupé par le manque de cohésion qui a souvent affecté son équipe lors de leur match d’ouverture. Mais il pense que Jamshedpur s’améliorera au fur et à mesure que le tournoi progressera.

«Jamshedpur FC est une nouvelle équipe efficace. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à l’année dernière. Mais, il ne fait aucun doute que nous nous améliorerons au fur et à mesure. Plus nous travaillons dur, plus nous nous améliorerons », a-t-il déclaré.« Nous chercherons à mieux démarrer le match, essayer de le prendre en main. Nous devons essayer de gagner ces trois précieux points. Parce que trois points peuvent vous faire gagner cinq ou six places dans la ligue.