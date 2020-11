La vidéo de Will Jordan All Blacks met en évidence les débuts de rêve des Tri Nations

Est-ce que ce test de rugby est facile?

Pendant 66 minutes, les All Blacks ont échoué contre l’Argentine et ont construit une solide avance sans jamais réussir à ouvrir les vannes.

Entrez Will Jordan – portant le No 23 rien de moins – le super sous-marin Kiwi dont vous entendrez beaucoup plus parler.

Lors de sa deuxième apparition en test en dehors du banc, le latéral extérieur de 22 ans a marqué son premier essai à la 67e minute lorsqu’il a sauté sur une passe lâche des Pumas et a scooté la moitié du terrain.

Deux minutes, il était à nouveau, interceptant un déchargement de l’Argentine et montrant sa vitesse douce pour mettre un point d’exclamation sur la victoire 38-0 de la Nouvelle-Zélande aux Tri Nations.

« Quelques balles lâches ont réussi à se frayer un chemin entre mes mains et j’ai eu la vitesse pour y arriver », a déclaré Jordan.

«Notre défense les a mis sous pression toute la nuit et cela a forcé quelques erreurs que j’ai eu la chance de commettre à l’autre bout.

« Fozzie (l’entraîneur Ian Foster) a eu un bon message pour moi tout au long de la semaine, juste pour faire confiance à mes compétences et faire ce que j’ai fait tout au long de l’année. »

Jordan, un buteur régulier pour les Crusaders, champion de Super Rugby, n’est pas un athlète aussi explosif que l’ailier gauche sortant Caleb Clarke.

Mais c’est un footballeur naturel avec un talent étrange pour lire le jeu et ressentir les opportunités d’essayer de marquer.

« Il est juste l’un de ces joueurs qui est sur le ballon partout où il apparaît », a déclaré le grand des All Blacks Israel Dagg, l’un des principaux mentors de la Jordanie.

« 125 mètres gagnés en 15 minutes donc une performance incroyable. »