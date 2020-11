Microsoft Teams pourrait enfin être sur le point d’obtenir ces fonctionnalités utiles

Microsoft Teams pour Windows 10 et macOS reçoit une nouvelle mise à jour qui donnera aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les conversations.

Microsoft Teams permet actuellement au personnel et aux utilisateurs de communiquer de n’importe où – via une conférence texte, vocale ou vidéo. La version gratuite et payante de Microsoft Teams permet aux utilisateurs de communiquer via le chat, mais l’application de bureau ne prend actuellement pas en charge les « publications épinglées ».

Microsoft déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’épingler n’importe quel message dans un canal. Un message épinglé sera visible par tous les membres de l’organisation dans la chaîne et il peut être retiré à tout moment. Microsoft permet également aux utilisateurs d’épingler des vidéos ou même des GIF tant qu’ils sont dans la boîte de discussion de la chaîne.

En outre, Microsoft déploie enfin la nouvelle expérience de réunion de pré-adhésion pour les réunions Teams. La nouvelle interface utilisateur de pré-participation vous permettra de configurer facilement votre audio, votre vidéo et votre appareil avant d’entrer dans la réunion.

Dans la nouvelle expérience, vous pourrez vérifier vos appareils audio et vidéo avant de participer à la réunion. Cela vous aidera à éviter que votre matériel ne fonctionne correctement lors d’une réunion en direct. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier les paramètres après avoir rejoint la réunion.

D’autres fonctionnalités, notamment «Sondages pour les équipes», sont également déployées auprès des utilisateurs. L’intégration des sondages permettra aux organisateurs de mener des réunions plus engageantes et plus productives, et vous serez en mesure de gérer tous vos sondages sous un onglet dans la réunion Teams.

Au début de l’année prochaine, Microsoft vous permettra enfin de sauvegarder les enregistrements de vos réunions dans vos comptes personnels OneDrive. En outre, le géant de la technologie prévoit d’introduire de nouvelles étiquettes de rétention automatiques et la possibilité d’enregistrer des réunions sur SharePoint.

Plus tard, Microsoft activera également la prise en charge de plusieurs comptes dans Teams pour vos comptes personnels.

