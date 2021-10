Quel est le nombre total de morts dans Squid Game ? (Non, ce n’est pas 455 !)

in

Soyons clair. Une tonne de personnes meurent dans Squid Game. Ce K-drama de Netflix hyper populaire s’est fait un nom pour avoir mis en lumière les jeux d’enfants coréens et, bien sûr, pour ses morts tordues et violentes.

Attention, cet article contient des spoilers sur la série Squid Game

Dans le monde de Squid Game, des personnes désespérées sont amenées dans un lieu mystérieux et invitées à jouer à une série de jeux d’enfants. Si vous perdez, vous mourez, mais chaque mort ajoute de l’argent à la récompense en espèces à la fin.

Comme nous l’avons vu, les joueurs étaient prêts à tout pour gagner l’argent et changer leur situation dramatique. Naturellement, les corps se sont accumulés autour d’eux. Il y a eu beaucoup de victimes, mais combien de victimes Squid Game a-t-il fait ?

Combien de personnes sont mortes dans Squid Game ?

Il y avait un total de 456 joueurs qui ont commencé à participer au début de la saison 1. À la fin du premier jeu – 1, 2, 3 Soleil – le nombre de joueurs était déjà réduit à 201, 255 joueurs ayant été tués et éliminés.

Après six tours de jeu (sept, si l’on compte le raid nocturne), un seul joueur est resté debout. Le protagoniste principal, Seong Gi-hun, a été le vainqueur tragique et a remporté solennellement, presque à contrecœur, le prix de 45,6 milliards de wons.

Pourtant, même s’il ne restait qu’une seule personne, cela ne veut pas dire que 455 personnes sont mortes. Après le bain de sang de la première partie, les 201 joueurs restants ont voté pour partir et rentrer chez eux. La grande majorité d’entre eux (187 personnes) ont décidé de revenir pour essayer de gagner l’argent, mais cela fait 14 joueurs que nous pouvons soustraire du total. Cela étant, le nombre réel de morts est légèrement inférieur au nombre de joueurs initiaux (ce qui ne veut pas dire grand-chose puisque cela fait quand même beaucoup de morts).

De plus, les jeux ne sont pas les seules causes de décès dans la série coréenne. L’agent Hwang Jun-ho a laissé sa propre traînée de cadavres en enquêtant sur les installations des jeux à la recherche de son frère disparu. Le joueur 111 (nommé Byeong-gi) a tué plusieurs employés des jeux après qu’ils aient refusé de lui fournir des informations sur les jeux à venir. Même la mère de Gi-hun est décédée tragiquement d’une maladie, dont il avait l’intention de payer le traitement avec la récompense.

Quel est le nombre final de décès dans Squid Game ?

Au total, 441 joueurs sont morts si l’on tient compte des joueurs qui ne sont pas revenus après avoir été libérés. Ce chiffre inclut également Il-nam, le créateur des jeux, qui est décédé après coup. Si l’on ajoute à cela le nombre de décès superflus survenus entre les jeux ou en dehors de ceux-ci, on obtient un total de 449 décès pour l’ensemble de la série.

Ce chiffre ne tient pas compte de Jun-ho, dont le sort reste ambigu après avoir été abattu et être tombé d’une falaise dans l’océan. Il ne tient pas compte non plus de l’employé du jeu qui a été poignardé à l’œil par un joueur, son statut n’étant pas clair.

Même sans le nombre maximum de joueurs, le nombre final de morts se rapproche dangereusement du chiffre initial de 456. Qu’ils aient joué ou non, personne n’a été épargné par la mort dans Squid Game.