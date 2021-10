Sur le mur, sur un meuble ou au plafond ? Découvrez quelle est la meilleure option pour installer sa télévision

De nos jours, il est de plus en plus fréquent de devoir installer un grand écran dans un petit salon ou une chambre à coucher. Avant l’installation, on doit prêter attention à plusieurs éléments, tels que la distance minimale de l’écran et la hauteur idéale pour regarder confortablement les programmes et les séries Netflix ou autre en streaming. Un autre point fondamental est de définir si la télé va rester sur le meuble ou être fixé à un support mural ou au plafond.

Pour Betanews, fixer le téléviseur à un support, de préférence articulé, choisi en fonction des mesures, des dimensions et du poids du téléviseur, est la meilleure option.

“Si vous posez la télévision sur un meuble quelconque, qui n’a pas été fabriqué pour, l’écran peut se trouver à une hauteur ne permettant pas une bonne visualisation”

Lorsque vous regardez la télé assis sur le canapé, le centre de l’écran doit rester à la hauteur de vos yeux, ce qui évite une gêne au niveau du cou. À titre d’exemple, prenons un meuble de 60 cm pour accueillir un écran de 55 pouces. Plus le téléviseur est grand, plus la hauteur de l’appareil par rapport au sol est faible. Dans la chambre, le manque d’espace exige que le téléviseur soit installé à une plus grande hauteur.

L’option d’un support mural apporte d’autres avantages. Sur le plan esthétique, il permet d’installer le téléviseur devant un panneau laqué, un effet bois ou marbré, qui sont à la mode et rendent la pièce plus belle. Un autre problème est également résolu : le câblage est complètement caché derrière le panneau.

Bien que plus chers que les supports fixes, les bras articulés donnent plus de liberté à l’installation, qui peut être effectuée par le consommateur. En général, le coût varie d’un peu moins de 20 € pour un support universel pour des écrans de 26 à 55 pouces à plus de 200 € pour un modèle pouvant accueillir des téléviseurs de 55 pouces comme le support mural orientable Vogel. Les plus complets se déplacent sur les côtés, de haut en bas, ainsi que près et loin du mur. Cette fonction peut être utile pour disposer le téléviseur de manière à offrir une meilleure vue depuis la table ou à éliminer les reflets.

Ce choix exige de la prudence.

“Tout d’abord, éliminez les modèles très bon marché, qui peuvent mettre en danger la sécurité du téléviseur” “Privilégiez les modèles à quatre points de fixation, qui répartissent mieux le poids, et vérifiez en quel matériau le mur a été construit”

Les murs en plâtre peuvent être renforcés par une structure interne en bois massif. Dans ce cas, une autre solution consiste à investir dans un support de plafond. Les vis pour fixer le téléviseur au support doivent respecter la profondeur prévue dans le manuel du téléviseur pour éviter tout accident ou dommage. Dans le manuel, vous trouverez toujours la norme des trous de votre écran, ce qui est important pour un ajustement parfait dans la structure du support.

Distance par rapport à l’écran

La distance moyenne recommandée par les experts du secteur de la télévision entre l’écran et le dos du canapé est de 2m28 pour un modèle 4K de 55 pouces.

Comme les goûts personnels doivent également être pris en compte, faites le test vous-même en magasin. Placez-vous devant la télévision qui vous plaît le plus, en respectant la même distance entre l’écran et le canapé de votre maison, et vérifiez si l’expérience vous plaît.