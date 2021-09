Squid Game : quand jouer à 1, 2, 3 soleil devient un jeu mortel

in

À quel point les gens sont-ils désespérés lorsqu’ils sont profondément endettés ? Assez désespérés pour jouer à des jeux d’enfants qui ont des conséquences mortelles ? C’est l’idée derrière le nouveau drame coréen Squid Game. Squid Game signifie jeu du calamar alors qu’est-ce que tout cela a à voir avec le calmar ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Au départ, on voit une scène en noir et blanc d’enfants jouant à un jeu aux règles qui paraissent un peu complexe : le jeu du calamar, parce que le terrain de jeu a la forme d’un calamar. La voix off d’un adulte fait un rappel des règles du jeu.

De quoi parle Squid Game ?

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), qui vit avec sa mère (Kim Young-ok), est tellement fauché que sa mère doit lui donner de l’argent pour emmener sa fille Ga-yeong (Jo A-in) au restaurant. Il demande à emprunter davantage pour pouvoir lui offrir un cadeau approprié. Il apporte ensuite l’argent dans un salon de paris, où il parvient à gagner sur la dernière course sur laquelle il a de l’argent pour parier. Mais dès qu’il reçoit cet argent, un groupe de voyous lui tombe dessus parce qu’il doit beaucoup d’argent à un usurier. Il tente de leur donner ses gains, mais une jeune femme lui fait les poches lorsqu’il la croise en fuyant les voyous.

Après avoir signé un document qui dit qu’il perdra un rein et un œil dans un mois s’il ne paie pas, il prend un dîner d’anniversaire avec sa fille dans un stand de nourriture de rue. Elle essaie de lui dire quelque chose, mais il est occupé à lui offrir un briquet en guise de cadeau et à lui promettre de faire mieux l’année prochaine.

Gi-hun, malmené, rencontre un homme en costume (Gong Yoo) dans une station de métro. Il propose de l’argent si Gi-hun gagne un simple jeu de pile ou face. Gi-hun perd plus souvent qu’il ne gagne, mais tout ce qu’il doit endurer s’il perd, c’est d’être giflé. Il se fait souvent gifler mais repart avec une grosse somme d’argent. L’homme en costume en sait beaucoup sur Gi-hun et lui propose plus d’argent s’il veut rejoindre le jeu qu’il représente.

Au début, il est réticent, mais lorsque sa mère lui dit que sa fille va déménager aux États-Unis avec sa mère et son beau-père, et que le seul moyen de la garder en Corée du Sud est de prouver qu’il peut subvenir à ses besoins, il appelle le numéro figurant sur la carte qu’il reçoit. Il entre dans un van et est assommé par un gaz anesthésiant.

Il se réveille avec 455 autres personnes, toutes vêtues d’un jogging vert ; elles ont chacune un numéro. Il est le numéro 456 ; il trouve un vieil homme, Oh Il-nam (Oh Young-soo), qui porte le numéro 001. Il y a aussi Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon) – numéro 067 – un immigrant nord-coréen qui est celui qui lui a fait les poches, et son ancien camarade de collège Cho Sang-woo (Park Hae-soo) – numéro 218 – qui était autrefois un banquier d’affaires prospère. Toutes les personnes qui jouent à ce jeu sont lourdement endettées, et celles qui terminent la série de jeux proposés par les maîtres de jeu masqués gagneront des milliards de wons.

Le premier jeu est 1, 2, 3 soleil, où une énorme statue d’enfant est le meneur du jeu. Celui qui bouge lorsqu’elle se retourne est éliminé. Mais ce que Gi-hun et les autres ne réalisent pas, c’est ce que signifie exactement le terme “éliminé”…

Squid Game est dispo en streaming depuis ce vendredi 17 septembre sur Netflix.