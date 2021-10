Peaky Blinder : Pourquoi Tommy Shelby ne peut-il pas être heureux ?

Avec une sixième et dernière saison dont la sortie est prévue en février, Peaky Blinders devra répondre à de nombreuses inconnues sur le sort de son protagoniste Tommy Shelby (Cillian Murphy). Cependant, les scénaristes ont déjà fait comprendre que son bonheur ne sera pas dans l’équation de la prochaine intrigue.

Alors que la sixième saison de la série à succès Peaky Blinders se rapproche de sa diffusion, les fans attendent toujours des indices sur ce qu’il adviendra du personnage principal Tommy Shelby (Cillian Murphy), après la fin intense du cinquième épisode qui a jeté le doute sur son avenir dans la série. Bien que ses producteurs aient assuré que le personnage a beaucoup à raconter, ils précisent également que l’amour et le bonheur ne feront pas partie de sa conclusion dans l’histoire.

Peaky Blinders a suivi de près l’ascension complexe de Tommy Shelby (Cillian Murphy) et du reste de sa famille au cours des premières années du 20e siècle. Maintenant que la saison 5 a fait passer le protagoniste du statut de chef de gang typique à celui de politicien à part entière traitant avec les seigneurs du crime et l’espionnage international, il est également vrai que rien ne s’est passé exactement comme prévu.

Le fait que les choses ne se passent pas comme prévu n’est pas nouveau pour le célèbre drame de gangsters, d’autant que Tommy n’est plus le même depuis la mort de son frère John Shelby (Joe Cole) et de sa femme Grace (Annabelle Wallis) au cours de la troisième saison. Pendant ce temps, les théories sur ce qui va se passer suggèrent que cela ne changera pas non plus à l’avenir, et les rumeurs selon lesquelles il y a encore des affaires inachevées prennent de l’ampleur, c’est pourquoi le créateur et scénariste en chef Steven Knight a clairement fait savoir depuis un certain temps maintenant qu’il ne retrouvera très probablement jamais le bonheur.

Tommy Shelby a certainement connu des moments difficiles dans Peaky Blinders, et nous avons tous vu à l’écran à quel point il a dû faire face. Dans un contexte aussi sombre, son créateur a révélé qu’il ne semble pas que la vie sera plus facile pour lui au cours de la sixième saison de la série. S’exprimant récemment lors d’un événement spécial sur le sujet, M. Knight a révélé aux fans les véritables raisons pour lesquelles Tommy ne pourra jamais trouver l’amour. En approfondissant la psyché du personnage, il a expliqué que sa vision du rôle était celle d’un Tommy qui aurait envisagé le suicide dans le passé. Ensuite, décider de ne pas le faire signifiait pour lui qu’il n’avait plus peur de mourir.

“Il sait qu’il est libre uniquement parce qu’il a affronté la mort à ce point. Et je pense que c’est ce qui le rend vulnérable, parce qu’il a ce tourment intérieur qu’il doit réprimer et pour ce faire, il ne doit pas ressentir certaines choses. Quand Grace est arrivée, il a dû ouvrir certaines de ces portes fermées et laisser sortir ses sentiments.”

“C’était tentant de lui donner ce genre de bonheur, mais je pense que s’il trouve un jour la satisfaction, alors ce qui le rend extraordinaire disparaîtra probablement. Donc je ne voulais pas lui donner ça. J’ai l’impression de le connaître très bien. Mais j’ai senti qu’il avait besoin de continuer sur le chemin qu’il suivait, il avait besoin que cette avenue de satisfaction disparaisse.”

Cela signifie également que Tommy ne trouvera pas non plus ce niveau de satisfaction avec sa nouvelle femme Lizzie Shelby (Natasha O’Keeffe). Dans la cinquième saison de Peaky Blinders, il a été révélé que les deux se sont mariés après qu’elle soit tombée enceinte et ait donné naissance à leur fille. Cependant, le couple a traversé des moments de tension car il continue à faire le deuil de son grand amour, Grace, tout en couchant avec d’autres femmes ; ce qui pourrait sans doute conduire à une séparation qui aliène une femme bien qui pourrait le rendre heureux s’il se laissait faire. Dans la perspective de la sixième saison de la série, ce sujet pourrait être approfondi.

Jusqu’à présent, peu de choses ont été révélées sur ce qui va se passer, si ce n’est qu’il y aura un saut dans le temps jusqu’en 1934. En plus de cela, il a été révélé il y a quelques mois qu’il y aura un nouveau personnage féminin sombre dans la série, mais il n’est pas clair si elle servira d’antagoniste dans le récit ou d’alliée. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre patiemment l’arrivée de la sixième saison, dont ces détails feront sans doute l’une des plus passionnantes de l’histoire de Peaky Blinders.