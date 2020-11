Neymar, Kylian Mbappe et Thomas Tuchel: le directeur sportif du PSG, Leonardo, parle un langage simple

Le contrat de Neymar avec le Paris Saint-Germain expire en 2022. Le directeur sportif Leonardo a maintenant confirmé que le club avait repris les négociations contractuelles. Il en va de même pour Angel di Maria et Kylian Mbappe. L’étoile filante Moise Kean, quant à elle, devra quitter le club à la fin de la saison. Le Brésilien a également commenté l’avenir de l’entraîneur Thomas Tuchel.

« Nous avons entamé des négociations avec Neymar, Mbappe et di Maria pour renouveler leurs contrats », a déclaré Leonardo à Téléfoot. Le Brésilien a également déclaré que les Parisiens avaient subi des pertes financières importantes. « Nous sommes dans une situation difficile, ce n’est vraiment pas facile, mais nous parlons à Mbappe et Neymar. »

La superstar Neymar a encore un contrat à Paris jusqu’en 2022, mais souhaite probablement rester dans la capitale française après avoir été expulsée par le FC Barcelone en 2017 pour 222 millions d’euros. A Mbappe, en revanche, il n’est pas clair s’il aimerait continuer à jouer pour Paris. « Nous voulons savoir ce qu’il veut vraiment », a déclaré Leonardo.

Le contrat de Julian Draxler s’achève également, selon Leonard, le PSG veut garder le joueur national de 27 ans. « On lui parle aussi, dans les semaines à venir on aura des discussions plus intensives », a annoncé le directeur sportif.

PSG: aucune option d’achat de Moise Kean

Moise Kean, cependant, n’a pas d’avenir. Le joueur de 20 ans n’est prêté que par Everton, mais a jusqu’à présent impressionné avec sept buts cette saison. Malheureusement pour le PSG, il n’y a pas d’option d’achat pour l’Italien infaillible.

« En Angleterre, ce n’est pas si facile avec les options d’achat. Et si nous avions une option, elle serait si élevée que nous ne pourrions pas nous le permettre », a admis le directeur sportif du PSG. Néanmoins, il a annoncé qu’il négocierait avec les Toffees à l’avenir.

Mais la situation actuelle est encore plus importante pour le moment. Après la défaite à Leipzig, les Parisiens sont en Ligue des champions (cliquez ici pour les moments forts dans la vidéo!) Avec seulement trois points et doivent beaucoup s’étirer. De plus, l’entraîneur Thomas Tuchel a reproché à son club de ne pas utiliser au mieux le mercato.

PSG: Leonardo critique et soutient Thomas Tuchel

Leonardo, dont la relation avec Tuchel ne devrait pas être la meilleure de toute façon, était une épine dans le côté, comme il l’a admis sans détour. « Nous n’avons pas aimé ça. C’était son opinion, le club n’aimait pas que cela soit ouvertement discuté », a déclaré le directeur sportif.

Les discussions à ce sujet ont entre-temps été déplacées à huis clos. Contrairement aux reportages des médias français indiquant le contraire, Tuchel lui-même est apparemment toujours fermement en selle.

« La vérité et les faits sont qu’en interne, nous n’avons jamais pensé à remplacer Tuchel. Nous n’avons jamais appelé personne. Tout le monde envie l’entraîneur du PSG. Beaucoup de gens aimeraient l’être. Nous devons soutenir l’entraîneur », a déclaré Leonardo à dem Club TV sur les rumeurs selon lesquelles Tuchel pourrait être sur le point de perdre sa place à Paris après deux défaites lors des trois premiers matches de Ligue des champions: « Quelque chose comme ça s’est passé. On s’est parlé, la situation est désormais claire pour tout le monde. »

Ligue des Champions Groupe H: Tableau avant la 3e journée