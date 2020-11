D’Aldi et Amazon à Argos, le meilleur et le pire jusqu’à présent et quand s’attendre à John Lewis

Les publicités de Noël sont devenues une caractéristique de la saison des fêtes, ce qui signifie que Noël est vraiment à nos portes.Et maintenant que Halloween est terminé, les prochaines semaines verront la saison des fêtes commencer sérieusement, mais certaines marques ont déjà lancé leur Annonces de Noël, en choisissant de prendre une longueur d’avance sur les années précédentes. Voici les annonces qui ont été publiées jusqu’à présent.ArgosLe détaillant Argos a été parmi les premiers à sortir leur annonce cette année.Intellée Une soirée avec AbracaDaisy & The Incredible Lucy, elle met en vedette Gary Barlow chantant un Malgré l’annonce, plus tôt cette année, de l’arrêt du catalogue emblématique Argos, le surnom de «Book of Dreams» figure en bonne place dans ce conte. Une paire de sœurs magiques se produisent pour leur famille et leurs tours sont si bons qu’elles sont transportées dans un théâtre glamour. Asda Le supermarché est également arrivé tôt et son offre montre comment nous pouvons encore nous amuser cette année – même si c’est un peu différent. Il suit une vraie vie de famille alors qu’ils se préparent pour la saison des fêtes, de la mise en place des lumières de Noël à la cuisson de la dinde. Le père du groupe Sunny dit dans l’annonce: «Je suppose que Noël va être différent cette année, alors allons-y vraiment en tirer le meilleur parti. « Les fêtes sont peut-être plus petites, mais nous pouvons toujours avoir de la bonne nourriture et nous pouvons toujours faire la fête. » Nous suivons une vraie famille pendant leur voyage de Noël 2020 (Photo: Asda) à C’est ce que Noël signifie pour moi par Stevie Wonder.Anna-Maree Shaw, directrice des clients d’Asda, a déclaré: «Chez Asda, nous savons à quel point Noël est important pour nos clients, cette année plus que jamais. «Noël va être un peu différent pour tout le monde, mais à travers notre campagne ‘Asda Price Christmas’, nous voulons rassurer les clients sur le fait que chacun peut passer un Noël spécial aux prix qu’il souhaite.» AldiAldi n’a pas encore publié son annonce encore, mais ils nous ont donné un aperçu de ce qui est à venir.Il verra le retour du favori de la firme Kevin la carotte, qui a été la star de leurs campagnes festives pendant les cinq dernières années. Il peut être vu en croisière dans un chasseur Avion dans un vol de style Top Gun, accompagné de l’ailier Lieutenant Turkey.Notre héros est accidentellement éjecté du jet et parachute au sol, avec l’annonce montrant le hashtag # whereiskevin.Kevin la carotte revient dans ce teaser plein d’action ( Photo: Aldi) Un deuxième teaser est sorti mercredi, cette fois sous la forme d’un reportage décrivant la disparition de Kevin. Alors #whereiskevin? Nous ne le saurons probablement pas avant quelques semaines.AmazonLa première publicité à vraiment tirer le cœur cette année vient du détaillant en ligne Amazon.La campagne de deux minutes a été diffusée pour la première fois pendant Bake Off mardi soir et a suivi l’histoire d’un jeune danseuse de ballet dont la performance a été annulée en raison de la pandémie.Après des appels de zoom et des exercices en plein air, elle est dévastée lorsque le spectacle est annulé. Mais après que sa famille a distribué des dépliants, elle se produit dans la rue pour que ses voisins puissent en profiter, en applaudissant. Le danseur de ballet Tais Vinolo, qui apparaît dans l’annonce, dit: «Quand je grandissais dans la campagne française, il n’y avait pas jeunes filles noires qui étudient le ballet avec des cheveux comme les miens, ou même à la télévision, ce qui signifie que je n’avais personne à qui m’identifier. «Être sur ce tournage m’a tellement aidé, me permettant de posséder qui je suis vraiment, qui je veux être et ce que je représente. « Je suis tellement fier d’avoir fait partie de ce projet car le message en est très important pour moi et encore plus dans cette période très difficile que traverse le monde.L’histoire d’une ballerine est un véritable larmoyeur (Photo: Amazon) Simon Morris, vice-président de la création mondiale chez Amazon, a déclaré: «Notre publicité télévisée est inspirante et rend hommage à l’esprit humain imbattable et au pouvoir de la communauté dont nous avons été témoins si souvent cette année.» John LewisJohn Lewis La campagne n’est pas encore terminée, mais ce bastion de joie festive ne sera pas trop loin. Après avoir lancé l’engouement pour les publicités de Noël en 2007, beaucoup considèrent le lancement de l’offre du grand magasin pour marquer le début de la saison des fêtes, mais cette année sera différente. John Lewis a déclaré qu’il lancerait une campagne visant à collecter 5 millions de livres sterling pour les familles en difficulté.Outcast dragon Edgar était la star de la publicité de Noël John Lewis 2019 (Photo: PA) Le détaillant est connu pour ses publicités de Noël élaborées et réconfortantes, mais , en raison de la pandémie de Covid-19, il adopte une approche différente. Un porte-parole a déclaré qu’il souhaitait que sa publicité 2020 «ne ressemble à aucune autre, pendant un an pas comme les autres». La campagne pour aider au moins 100 000 familles en difficulté avec de la nourriture , le réconfort et le soutien émotionnel, sera inspiré par «l’esprit et la prévenance» des gens. L’initiative soutiendra FareShare, un organisme de bienfaisance pour lutter contre la pauvreté alimentaire, et Home-Start, qui travaille avec les parents qui ont besoin de soutien. mais le détaillant n’a pas encore confirmé la date exacte de diffusion de l’annonce ou son sujet.

