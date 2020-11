Voici les notes de mise à jour pour la mise à jour 1.1 de PUBG Mobile

Image via Tencent

PUBG Mobile La mise à jour 1.1 est là et a apporté de nombreuses fonctionnalités à la bataille royale. En plus de la 16e saison, un nouveau pass royal, collaboration avec Metro Exodus, un nouveau mode, de nouveaux équipements et bien plus encore sont arrivés dans le jeu.

La mise à jour nécessite 610 Mo de stockage sur les appareils Android. Sur iOS, en revanche, 1,63 Go est requis. Les joueurs qui mettent à jour le jeu avant le 14 novembre à 18h CT recevront 2888 BP, 100 AG et un sac à dos Thorn Trooper pendant trois jours.

Voici les notes de mise à jour complètes pour PUBG Mobile 1.1 mise à jour.

Combat

Nouveaux environnements

Deux cartes uniques basées sur Erangel avec des ruines, des tranchées, un camp de bandits et d’autres lieux attendent d’être explorées.

Un nouveau monde souterrain qui comprend des mécanismes de combat uniques et un véhicule ferroviaire a été ajouté. Il y a beaucoup d’ennemis cachés dans l’ombre.

Nouvel équipement

Les armes peuvent être équipées du lance-grenades M203, ajoutant la possibilité de faire exploser les ennemis avec vos armes à feu.

Un nouveau viseur thermique qui vous permet de découvrir plus facilement les ennemis cachés.

Lunettes de vision nocturne et lunettes pour vous aider à prendre le dessus dans l’obscurité.

Nouvelle armure lourde qui offre une protection encore plus forte et des capacités uniques.

Une gamme variée d’accessoires d’armure qui permettent de personnaliser davantage les capacités de votre armure.

Une nouvelle arme appelée le fusil Tikhar a été ajoutée. C’est une carabine à air comprimé silencieuse de la série Metro.

Nouveaux défis

Des bandits rusés ont été introduits comme ennemis sur la carte. Ils peuvent être pillés et pillés pour des fournitures.

Des monstres spéciaux de la série Metro ont également été ajoutés.

Système

Entrez dans Metro Royale

Appuyez sur l’entrée du tunnel du métro dans le hall pour entrer dans le hall de jeu de Metro Royale, qui contient un système et des fonctionnalités exclusifs, notamment un marché noir, un inventaire de chargement, un poste de commandement, des missions, des talents, des classements, etc.

Marché noir

Le Black Market est la boutique exclusive de Metro Royale. Les joueurs peuvent acheter des fournitures et du nouvel équipement ici avant de commencer un match. Les joueurs peuvent également vendre les fournitures qu’ils apportent de Metro Royale pour Metro Cash.

Les fournitures disponibles sur le marché noir diffèrent de celles du mode classique et sont divisées en différents niveaux de qualité. Le marché noir propose également des armes, des mines et d’autres nouveaux objets exclusifs à Metro Royale.

Inventaire de chargement

L’équipement configuré dans le menu de chargement peut être amené au combat. Lorsque vous revenez victorieux du champ de bataille, les objets sont ramenés au menu de chargement.

Les articles peuvent être stockés dans l’inventaire Metro Royale. Les objets conservés dans l’inventaire Metro Royale ne seront pas apportés sur le champ de bataille et ne seront pas perdus si le joueur est vaincu.

Les objets transportés dans votre sac à dos seront les seuls objets que vous apporterez dans le match.

Les objets stockés dans la Lock Box vous seront rapportés, que vous gagniez ou perdiez le match.

Poste de commandement

Au poste de commandement, vous pouvez vérifier votre favorabilité auprès des PNJ, lire les histoires de PNJ et leur offrir des cadeaux pour augmenter votre favorabilité.

Lorsque votre préférence avec un PNJ augmente, il vous donnera des ressources utiles qui vous aideront à survivre dans le monde de Metro Royale.

Gameplay à thème

Thème métro (à partir de novembre)

Les stations de métro souterraines, les monstres et une zone de rayonnement apparaîtront sur la carte classique d’Erangel.

L’Aurora, qui est en réparation, apparaîtra sur l’île Spawn.

Deux des quatre lignes de métro apparaîtront aléatoirement dans Erangel à chaque fois. Accédez-y via les stations de métro pour vous déplacer rapidement.

Thème du Festival d’hiver (à partir de décembre)

Une vague de froid a frappé Erangel, recouvrant la surface de la mer de glaces. Suivez-les pour trouver le paradis du château d’hiver qui apparaît au hasard, participez à de jolies batailles de boules de neige avec des amis et faites du snowboard à votre guise.

En plus de la fraîcheur, la vague de froid a également apporté la chaleur des vacances. Visitez la cabane du Festival d’hiver et le pin cadeau qui sont apparus à côté de la ville et participez aux festivités avec vos compagnons.

Ajustement des temps de disponibilité des modes

Après la mise à jour de la version, le mode Infection et le mode Rage Gear seront mis hors ligne pour des réglages supplémentaires. Ceux-ci seront publiés plus tard.

Après la mise à jour de la version, le mode Payload 2.0 sera disponible tous les vendredis, samedis et dimanches à partir de UTC + 0.

Lancer des armes de mêlée

Les joueurs possédant des armes de mêlée peuvent désormais basculer en mode Lancer.

Lancer inflige des dégâts aux ennemis à moins de 40 mètres.

Seuls les ennemis ne portant pas de casque peuvent être assommés directement avec une balle dans la tête.

Les armes de mêlée peuvent également être ramassées après le lancement afin que vous puissiez lancer des armes de mêlée un nombre illimité de fois.

Nouvel élément: Spike Trap

Spike Traps apparaît au sol en mode classique et peut être utilisé dans l’onglet des objets jetables après avoir été ramassé.

Placez les pièges sur le sol pour percer les pneus du véhicule qui passent dessus. Les pièges servent à désactiver le véhicule et n’endommageront pas le véhicule lui-même.

Les pièges à pointes sont un objet unique. Ils ne peuvent percer que les pneus d’un véhicule et ne peuvent pas être récupérés après avoir été placés.

Marques de mini-carte

Les joueurs peuvent désormais marquer des itinéraires sur la carte pendant le match, ce qui offre aux équipes un moyen plus rapide et plus pratique de communiquer leurs tactiques.

Contrôle le partage des paramètres

Un code pour les paramètres de contrôle et de sensibilité d’un joueur peut être généré et partagé, permettant à d’autres joueurs de les reproduire.

Fonction de lancer rapide

Une fois que cela a été activé dans les paramètres, les joueurs pourront lancer rapidement des objets jetables en faisant glisser l’écran.

Améliorations du combat

Amélioration de l’expérience de conduite du buggy et réduction du risque d’avoir des roues arrière glissantes.

Lorsque les joueurs conduisent un véhicule, leur arme équipée sera montrée afin que le joueur au volant puisse voir quel type d’arme ils ont équipé.

Amélioration de l’animation de rechargement du DP-28.

Ajout des paramètres de sensibilité de la vue Win94 à l’interface des paramètres.

Augmentation de la sensibilité maximale du gyroscope à 400.

Améliorations des jetables

Jetables

Légèrement réduit l’intervalle entre les lancers.

Grenades à fragmentation

Légèrement réduit leurs dégâts (-20%) .Amélioration de l’effet de souffle des grenades à fragmentation.

Grenades assourdissantes

Les grenades étourdissantes prendront effet 0,7 seconde après avoir touché le sol.

Augmentation de la portée effective des grenades assourdissantes de 5 mètres à 6,5 mètres.

Amélioration de l’effet de souffle des grenades étourdissantes.

Grenades fumigènes

Les grenades fumigènes prendront effet une seconde après avoir touché le sol.

Légèrement réduit la visibilité FPP des joueurs après avoir été touchés par la grenade fumigène.

Cocktails Molotov

Augmentation des dégâts subis par les joueurs dans la zone en feu des cocktails Molotov de 10.

Augmentation de la portée efficace des cocktails Molotov de 20%.

Améliorations des informations de combat

Amélioration de la précision des matériaux utilisés pour le modèle des vues holographiques.

Amélioration des performances de couleur du réticule de 2x Scopes et 3x Scopes.

Correction d’un problème qui provoquait l’affichage incorrect de la quantité de santé récupérée et de la santé réelle lorsque les bandages étaient utilisés consécutivement.

La marque universelle est capable de marquer les ennemis à travers les murs, en ignorant les obstacles à moins de cinq mètres.

La marque rapide des fournitures et des ennemis avec le marqueur universel est affichée sur la mini-carte.

Amélioration des marques d’explosion de grenade sur la mini-carte pour les différencier des marques de tir.

Améliorations des paramètres

Ajout d’une fonctionnalité pour personnaliser la disposition des commandes des véhicules. Cela peut être utilisé pour modifier la disposition de l’écran de fonctionnement du véhicule.

Diminution de la limite inférieure de transparence des boutons à zéro pour cent.

Restrictions des fonctionnalités du compte invité

Les fonctionnalités du compte invité ont été limitées. Cela inclut le chat public, la plateforme Team-up, Brothers in Arms et Cheer Park.

De plus, les personnages du compte invité ne pourront atteindre qu’un niveau maximum de Gold V et n’apparaîtront pas dans le classement du classement.

Si vous utilisez actuellement un compte invité, les descriptions des fonctionnalités peuvent être consultées dans les pages de profil et de saison.

Améliorations de la sécurité

Amélioration du matériel utilisé pour le système de vérification de la sécurité afin d’améliorer l’efficacité de la vérification.

Adopté des stratégies strictes de filtrage et d’interdiction pour cibler les achats non autorisés, le boosting et toute autre propagande malveillante.

Des capacités plus solides pour lutter contre diverses astuces et attaques de réseau.

Corrections de bogues

Correction d’un problème qui bloquait les joueurs dans le sol à Paradise in Sanhok.

Amélioration de la détection des collisions physiques pour résoudre un problème qui poussait les joueurs à traverser les murs dans certaines circonstances.

Royale Pass Saison 16: Metro Royale

Interface et récompenses sur le thème du métro: obtenez Artyom ou Anna au niveau un. Le nouvel ensemble Terreur nocturne vous attend au niveau 100.

Nouveaux événements Metro: onglet événement exclusif RP. Obtenez des badges Metro via différents canaux pour partir à l’aventure. Déverrouillez l’histoire pendant que vous explorez et choisissez d’avancer gratuitement ou après avoir effectué un achat. Récupérez des fournitures Metro et échangez-les contre le colonel Miller et d’autres récompenses.

Nouvel événement de groupe RP: rejoignez un groupe après avoir acheté le RP, ajoutez suffisamment de membres pour collecter une récompense gratuite et atteignez ensemble le niveau cible pour recevoir une récompense supplémentaire.

Abonnement RP

Mises à jour des avantages de l’abonnement RP: échangez AG contre des points RP à un taux de conversion favorable pour faciliter encore plus l’achat d’articles d’échange exclusifs RP.

Nouvel avantage de l’abonnement RP: activez un abonnement pour récupérer immédiatement 10% des points RP que vous avez déjà utilisés pendant la saison (calculés à partir de la sortie de cette fonctionnalité dans la saison 15). Chaque joueur ne peut le récupérer qu’une seule fois.

Obtenez des points RP supplémentaires lorsque vous activez un abonnement RP pour la première fois. Les joueurs qui ont déjà activé un abonnement recevront les récompenses par courrier.

Amélioration du didacticiel et des invites pour les abonnements RP, amélioration d’autres contenus et correction de bogues.

Sélection du serveur

Pour s’assurer que tout le monde subit moins de décalage du réseau et dispose d’un meilleur environnement de jeu, les joueurs ne pourront pas changer de serveur à volonté à partir de la saison 16.

La fonction de changement de serveur sera déplacée vers l’écran des paramètres système. Après avoir changé de serveur, les joueurs devront attendre 60 jours avant de pouvoir le changer à nouveau.

Améliorations de Brothers in Arms

Nouveau système de progression de niveau Vétéran: participez à Brothers in Arms en tant que vétéran pour accumuler de l’EXP Brothers in Arms. Cet EXP peut être utilisé pour augmenter votre niveau de Frères d’armes et débloquer de nouveaux avantages Frères d’armes, y compris une icône exclusive de vétéran, une médaille de vétéran, des bonus de récompenses et la reconnaissance de votre identité exclusive de vétéran.

Les vétérans peuvent évaluer les recrues et donner leur avis avec un hashtag pertinent pour une expérience Frères d’armes plus conviviale.

Améliorations du lobby social

Élargissement des dimensions de la zone d’exposition des armes à feu afin que vous puissiez voir plus clairement vos propres armes à feu.

Amélioration des effets de lumière et d’ombre dans le lobby social pour une meilleure expérience visuelle.

Nouvelles réalisations

Ajout de succès du Festival d’hiver, de succès Metro IP et de succès spéciaux exclusifs qui ne peuvent être obtenus que dans cette version.

Améliorations de la plateforme Team-up

Ajout d’une fonctionnalité pour filtrer les coéquipiers par KD dans la plateforme Team-up.

Menu d’arrière-plan

Ajout d’une fonctionnalité pour basculer le menu d’arrière-plan du lobby dans l’inventaire.

Télécharger les améliorations des fonctionnalités

Amélioration de la classification des téléchargements pour offrir une meilleure expérience de téléchargement.

Amélioration de l’expérience utilisateur lors de l’interaction avec la fenêtre flottante de téléchargement du lobby. Les récompenses correspondantes peuvent être collectées ici après le téléchargement des packs de ressources.

Divisez l’audio de faible spécification en différents packs téléchargeables. Les packs doivent être téléchargés avant de pouvoir être utilisés correctement.

Ajout d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs qui satisfont à certains modèles d’appareils et conditions de vitesse du réseau de télécharger automatiquement des ressources lorsqu’ils se rendent sur Spawn Island.

