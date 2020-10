News et rumeurs: Dan-Axel Zagadou reviendra en novembre?

L’arrière central Dan-Axel Zagadou progresse et pourrait revenir en novembre. Mats Hummels du Borussia Dortmund a parlé de départs prématurés dans le football – et a souligné la démission de Sebastian Deisler. L’entraîneur Lucien Favre continue d’être mystérieux en ce qui concerne la question du gardien de but, le lord-maire de Dortmund critique les mesures Corona et les prochains matchs fantômes. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur BVB.

BVB, News: Zagadou reviendra en novembre

Le défenseur central Dan-Axel Zagadou est absent du BVB en raison d’une blessure aux ligaments depuis le 12 août: le diagnostic de blessure a duré longtemps, mais le joueur de 21 ans est maintenant à l’entraînement depuis deux semaines.

On ne sait toujours pas quand Zagadou pourra revenir sur le terrain. dans le botteur Mais le directeur sportif Michael Zorc a fait espérer un retour rapide: « Nous comptons sur lui en novembre ».

BVB, News: Hummels se souvient du « talent du siècle » Sebastian Deisler

Le chef de la défense du BVB a dans son podcast Seul est difficile ont évoqué les nombreuses démissions surprenantes de ces derniers temps: André Schürrle, Benedikt Höwedes et Sandro Wagner, entre autres, ont mis fin à leur carrière à un âge relativement jeune. Hummels a également mentionné Sebastian Deisler, qui a soudainement démissionné en 2007.

Pour Hummels, Deisler était « un des talents du siècle »: « Je me suis entraîné avec lui. C’était un footballeur que je ne l’ai pas vu souvent de ma vie et qui a terminé sa carrière complètement de nulle part, du moins pour tous les outsiders. » Deisler était sous contrat avec le FC Bayern à l’époque, Hummels vient de faire le saut chez les pros.

Cela l’a touché « à l’époque parce que je le connaissais, parce que je m’entraînais et jouais au football avec lui, parce que j’étais un grand fan de sa façon de jouer », se souvient Hummels. « Je pensais qu’un très bon joueur s’était perdu. C’était une fin très émouvante pour moi à l’époque quand j’avais 17 ou 18 ans. »

Il faut maintenant laisser le jeune homme de 40 ans, qui s’est complètement retiré du public, suivre son propre chemin: «Vous ne savez rien de lui et je ne veux rien savoir non plus. Je veux qu’il se taise et mène sa vie que quelqu’un comme ça obtienne sa paix et sa tranquillité et cela est accepté. «

BVB, News: le lord-maire de Dortmund critique les exigences de Corona

Au cours du resserrement supplémentaire des mesures Corona, tous les stades de Bundesliga resteront à nouveau complètement vides en novembre. Pour le maire de Dortmund Ullrich Sierau (64 / SPD) la mauvaise décision, comme lui image m’a dit. « Je ne comprends pas cela. Alors qu’à l’Union Berlin, samedi, 4500 spectateurs ont été autorisés à entrer dans le stade beaucoup plus petit – qui n’a pas pris très au sérieux l’exigence du masque – les 81000 places à Dortmund doivent rester vides », a souligné Sierau.

Les jeux de fantômes n’étaient pas contagieux, mais politiquement justifiés, a expliqué Sierau, que le ministère lui-même avait confirmé: « Personne ne comprend cela plus! La décision augmente même le risque d’infection. » Après tout, dans le stade, vous faites très attention. « Au lieu de cela, les gens s’assoient chez eux avec des amis et des voisins devant la télévision – sans distance et sans contrôle. »

Le Borussia Dortmund a battu le Zenit Saint-Pétersbourg: les joueurs du BVB dans l’examen individuel 1/16 Le Borussia Dortmund a remporté sa première victoire de la saison de Ligue des champions cette année contre le Zenit Saint-Pétersbourg (2-0). Personne ne pouvait vraiment convaincre de la part de Dortmund – surtout offensivement, c’était en partie sans imagination. Les scores des joueurs BVB. 2/16 ROMAN BÜRKI: Pas sérieusement examiné par des invités réservés. Sous la pluie froide et continue des 30 dernières minutes, un Bürki pouvait presque se sentir désolé pour eux. Un sauvetage de la tête difficile après l’échec de Guerreiro (75e). Note 3. 3/16 THOMAS MEUNIER: Défensivement assez décent, face au Zenit même avec une jolie petite pièce, un lob (20e) au début d’une contre-attaque. Les flancs de Meunier trouvent encore à peine leur cible. La grande exception: celle sur Hazard avant la pénalité. Note: 3,5. © Getty / MARTIN MEISSNER 4/16 MANUEL AKANJI: Bonne performance du Suisse qui a remporté presque tous les duels avec l’attaquant du Zenit Dzyuba. Sinon, peu de demande défensive. Avec le deuxième plus grand nombre de passeports au BVB (117). Note 3. 5/16 MATS HUMMELS: Au début, attaquer les Russes n’a pratiquement aucun problème. Mais je n’ai pas pu utiliser les salles comme d’habitude pour aider à mettre en place le jeu. Note: 3,5. © imago images / Moritz Müller 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Petite baisse de performance par rapport au gala du derby. Encore une fois beaucoup d’actions offensives, mais cette fois la plupart manquaient de précision. Note: 3,5. © Getty / MARTIN MEISSNER 7/16 MAHMOUD DAHOUD: De nouveau dans la formation de départ grâce à une bonne performance au Derby. Très engagé, en première mi-temps avec le plus de contacts de balle au BVB (88). Pilote bruyant. Ose aussi à distance. Note 3. 8/16 AXEL WITSEL: De retour dans la formation de départ pour Delaney. Considéré contre son ancienne équipe avec la partie la plus défensive du double six. Avait le milieu du terrain bien sous contrôle sans briller. Note: 3,5. © imago images / Moritz Müller 9/16 JADON SANCHO: le dribbleur de tempo de Dortmund avec des problèmes de démarrage. 20 pertes de balle rien qu’en première mi-temps. Avec le rêve passe à Reus (40e) et Haaland (42e). Puis a plongé à nouveau – jusqu’à la 911 (78e), que le jeune a coulé en toute sécurité. Note 3. © imago images / Équipe 2 10/16 MARCO REUS: Le capitaine de retour dans le onze de départ. Avec un joli coup franc (26e) et un face-à-face avec le gardien Kerzhakov malchanceux. Mais sans grande idée de comment casser Zenit. Niveau 4. 11/16 GIOVANNI REYNA: Presque avec le premier but à 1-0, mais son tir serré du bord de la surface a raté de peu le poteau. Trop imprécis après une bonne heure sur une contre-attaque prometteuse. Niveau 4. 12/16 ERLING HAALAND: Longtemps sans espace dans le sandwich d’une chaîne russe de quatre et cinq. Peu de temps avant la pause avec une grande chance – sinon il le rendra aveugle. Comme alors dans le temps d’arrêt à 2-0. Note: 3,5. © imago images / Kirchner-Media 13/16 THORGAN HAZARD (à partir de la 66e): est venu pour Dahoud parce que BVB avait un besoin urgent de nouvelles impulsions offensives. A fait le travail avec brio, il a finalement pris le penalty à 1-0. Note 3. 14/16 JULIAN BRANDT (à partir de la 74e): A été autorisé à jouer pour Reus dans le dernier quart d’heure. Impossible de se mettre sous les projecteurs. Pas de classement. © imago images / Revierfoto 15/16 JUDE BELLINGHAM (à partir de 83): Toujours sur le terrain pour Reyna dans les dernières minutes du match. Il a obtenu une passe décisive pour porter le score à 2-0 lors de son deuxième match de Ligue des champions. Pas de classement. 16/16 Thomas Delaney (à partir de 83): courte mission à la fin pour garantir le résultat. N’a rien permis de plus avec les Russes. Pas de classement.

BVB, News: Favre reste vague sur la question du gardien de but

Lors de la victoire 2-0 contre le Zenit Saint-Pétersbourg mercredi soir, Roman Bürki était dans la boîte noire et jaune, comme ce fut le cas contre Schalke 04 (3-0). Néanmoins, l’entraîneur Lucien Favre ne voulait pas créer une situation claire après que Marwin Hitz avait déjà joué plusieurs fois – également en raison d’une blessure au numéro un nominal.

« Il n’est plus malade et blessé. C’est bon. J’en ai déjà parlé. Il joue à nouveau. Il a beaucoup joué avec moi », a déclaré Favre avant le match. Ciel à propos de Bürki. Restera-t-il ainsi maintenant? Réponse de Favre: « Oui … non. »

Le directeur sportif Zorc a tenté de l’expliquer un peu plus tard: « Roman est notre n ° 1, était notre n ° 1. Mais nous avons une constellation particulière. Avec Marwin Hitz, nous avons un gardien qui devrait faire ses paris. »

