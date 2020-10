Querrey accusé d’avoir quitté la Russie malgré un virus positif – Tennis

Le joueur de tennis américain Sam Querrey a été placé à l’isolement par les autorités russes après avoir été testé positif au coronavirus, mais a quitté le pays dans un avion privé, ont déclaré jeudi les organisateurs de l’Open de Saint-Pétersbourg.

Le tournoi a déclaré que Querrey et sa femme avaient été testés positifs dimanche, la veille du début du tableau principal. Ils ont été testés négatifs à leur arrivée en Russie quatre jours plus tôt. Il a été retiré du concours et la famille a été invitée à s’isoler ensemble dans un hôtel.

Dans un communiqué, le tournoi a déclaré que Querrey n’avait pas ouvert la porte aux médecins venus examiner la famille lundi, affirmant que son bébé dormait, et que la famille avait ensuite quitté l’hôtel avant un deuxième examen prévu le lendemain.

«Sam Querrey, comme l’ont identifié les caméras de sécurité de l’hôtel, a quitté l’hôtel avec sa famille à 5 h 45 le 13 octobre sans en informer le service d’accueil. Comme Querrey l’a dit à un représentant de l’ATP, il a quitté la Russie avec sa famille dans un avion privé », a déclaré le tournoi, citant des informations de l’ATP Tour.

L’ATP a déclaré qu’elle enquêtait sur un incident lors du tournoi, mais n’a pas nommé Querrey.

« L’ATP est au courant d’un incident concernant une grave violation du protocole d’un joueur concernant le COVID-19 à l’Open de Saint-Pétersbourg de cette semaine », a indiqué la tournée.

«Le respect des protocoles de santé et de sécurité est essentiel pour garantir que les événements se déroulent en toute sécurité et dans le respect des directives établies par les autorités locales. Il est rappelé aux joueurs et aux membres de leur équipe de soutien que les violations de protocole peuvent compromettre la capacité d’un événement à fonctionner et avoir des répercussions sur le reste du Tour. Conformément au code de conduite d’ATP, nous prenons cette question très au sérieux et une enquête est en cours. »

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat d’un porte-parole de Querrey, qui est classé 49e au monde.

