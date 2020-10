Les 7 meilleures cartes mères Z490 de 2020

Les processeurs Intel de 10e génération sont les derniers à arriver sur le marché et offrent une vitesse et une puissance de traitement supérieures par rapport aux anciennes itérations. Ce sont également les meilleurs processeurs de jeu, mais ils ont besoin d’une carte mère Z490 prenant en charge Socket LGA 1200 pour fonctionner.

La nouvelle conception du socket comporte 49 broches de plus que le précédent LGA 1151 et peut prendre en charge 10 cœurs. Ils prennent également en charge les technologies modernes telles que l’encodage VP9 10 bits, HDR et HEVC.

Outre la prise en charge du chipset Z490, la plupart des cartes mères ont des vitesses, des connexions et des ports d’extension différents. Ils diffèrent également par leur prix, certains ne coûtant que quelques centaines de dollars et d’autres près de mille dollars. Voici quelques-unes des meilleures cartes mères Z490 pour les jeux.

Image via Amazon

Tout est dans le nom. Le MSI MEG Z490 GODLIKE est la tête et les épaules au-dessus de tout ce qui existe sur le marché, mais a un prix à égaler. Cette carte mère prend en charge la plupart des processeurs Gen 10, y compris le nouveau Core i9-10900K. Le Core i9-10900K d’Intel est présenté comme le processeur de jeu le plus puissant avec 10 cœurs et 20 threads.

Cette carte mère prend en charge jusqu’à 128 Go de RAM DDR4 dans 4 emplacements et est livrée avec un super LAN 10G, Wi-Fi-6 et 2,5G LAN. Il dispose également de deux ports Thunderbolt 3 et de trois emplacements PCIe 3.0 x16. Le VRM a deux ventilateurs dans son dissipateur thermique car il a été conçu pour les jeux haut de gamme, et il existe également d’autres solutions de refroidissement entourant les principaux composants. La MSI Godlike est l’une des meilleures cartes mères Z490 disponibles, mais c’est peut-être trop pour les joueurs occasionnels qui jouent Arc-en-ciel 6.

Image via Amazon

L’Asus ROG Maximus XII Extreme Z490 est une autre carte mère haut de gamme avec 16 étages de puissance et un prix insensé. Cette carte mère est livrée avec quatre emplacements RAM DDR 4, deux emplacements PCIe 3.0 x 16 et un emplacement PCIe 3.0 x 4. Il dispose également d’une compatibilité Wi-Fi 6 et de deux ports Ethernet de 2,5 Go. Une fonctionnalité intéressante est le refroidissement, l’overclocking et la mise en réseau contrôlés par l’IA. Ce logiciel vous permet de configurer en toute sécurité votre carte mère avec les paramètres optimaux en fonction de ses performances et de son environnement.

Comme il sied à une carte de ce calibre, il existe des zones de refroidissement par eau dédiées, ainsi que de nombreuses commandes de ventilateurs et dissipateurs thermiques. Le logo et d’autres parties du Z490 présentent un éclairage RVB proéminent qui peut être synchronisé avec d’autres produits Asus comme les kits d’éclairage et les chaises de jeu pour créer un effet étonnant. La plupart des gens seront rebutés par le prix élevé, mais ceux qui y consentent ne seront pas déçus.

Image via Amazon

La Gigabyte Z490 Aorus Xtreme rivalise avec les deux cartes mères précédentes en termes de performances et de prix. Cette carte mère haut de gamme possède toutes les fonctionnalités que vous attendez, comme un VRM numérique avec 16 phases et beaucoup de protection thermique, y compris un revêtement en nanocarbone, des ailettes de refroidissement et un caloduc à contact direct. Il dispose également de quatre emplacements de RAM DDR4 et de deux ports Thunderbolt 3.

En ce qui concerne la connectivité, il existe Wi-Fi 6, Aquantia 10GbE Base-t LAN et Intel 2.5Gbe LAN pour la vitesse la plus rapide possible. Il existe également trois emplacements PCIe 3.0 compatibles avec la prochaine version 4.0. Tout cela se présente dans un design attrayant avec un éclairage RVB configurable. Le prix de cette carte mère est très élevé, mais il devrait être pertinent pendant au moins quelques années car elle prend en charge les processeurs de nouvelle génération.

Image via Amazon

Le MSI MAG Z490 Tomahawk se situe à l’extrémité opposée du spectre que les cartes mères précédentes de cette liste en tant qu’option plus abordable. Cela dit, il prend toujours en charge jusqu’à 128 Go de RAM dans ses quatre emplacements DDR4. Il est également livré avec quatre emplacements PCIe, Intel 1219-v 1G LAN et Realtek RTL8125B 2.5G LAN.

Les ports USB ne manquent pas avec huit ports arrière, dont un port USB 3.1 10 Gbps et un port USB 2.3 Gen 2 × 2 Type-C. Le VRM dispose d’une lecture thermique et produit six phases sous le dissipateur thermique colossal. MSI a dû réduire les coûts pour maintenir le prix bas, il n’y a donc pas de Wi-Fi et le VRM peut devenir chaud lorsqu’il est mis à rude épreuve.

Image via Amazon

Asus propose le Z490-Plus abordable dans le cadre de sa gamme de jeux TUF. Cette carte mère dispose d’un VRM avec 12 + 2 étages de puissance recouverts d’un grand dissipateur thermique pour la protection thermique. Asus a également inclus ce qu’ils appellent un socket Procool, un EATX 8 broches modifié avec des vitesses 25% plus rapides.

Il dispose également de quatre emplacements DDR4, d’un emplacement PCIe 3.0 x16, d’un emplacement PCIe 3.0 x4 et de trois emplacements 3.0 x1. Il existe également une connectivité sans fil Wi-Fi 6 et Intel 1219-V 1Gb LAN. Il existe également de nombreux connecteurs pour ajouter des ventilateurs supplémentaires, ainsi que des en-têtes de bande Aura RGB. Cette carte mère a moins de ports USB que de nombreux rivaux, mais elle a toujours d’excellentes performances de jeu et peut facilement gérer Overwatch ou CS: GO.

Image via Amazon

Le Z490 Aorus Master de Gigabyte offre des performances incroyables sans un prix ridicule. Il dispose d’une puce VRM à 14 phases prenant en charge jusqu’à 12 canaux. Comme la plupart des cartes de cette ligue, elle dispose de quatre emplacements DDR 4, d’une compatibilité Wi-Fi 6 et d’un LAN Intel 2,5 GbE. La plupart des composants sont recouverts de plaques et de radiateurs élégants arborant le logo Aorus.

Cette carte mère est également livrée avec trois connecteurs M.2 avec compatibilité PCIe 3.0 x 4 et un double système BIOS, et Q Flash Plus pour les options d’overclocking. Il existe également suffisamment de ports USB et d’en-têtes RVB pour la plupart des amateurs de jeux. Cette carte mère se distingue à ce prix et constitue une superbe option pour votre processeur Gen-10.

Image via Amazon

La MSI MPG Z490 Carbon est une autre carte mère impressionnante avec un prix décent. Il est livré avec une alimentation 12 phases et les quatre slots DDR4 habituels. Il dispose également de deux emplacements M.2, qui ont tous deux des dissipateurs thermiques MSI Shield Frozr pour un refroidissement supplémentaire. Cette carte mère est également dotée de capacités réseau Wi-Fi 6 et LAN 2,5G.

Le Z490 Carbon dispose également de six ports SATA 6 Gb / s et de ports USB Type-A allant de l’USB 2.0 à l’USB 3.2 G2 2 × 2. Le seul port USB-C a des vitesses allant jusqu’à 20 Gbps. Il existe également un éclairage RVB, qui peut être contrôlé à l’aide du logiciel MSI Mystic Light. Cette carte mère est parfaite pour tirer le meilleur parti de Appel du devoir mais ne coûte pas une fortune.