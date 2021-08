Netflix : les séries et films à regarder ce week-end du 6 août

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 6 août ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end du 6 août sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la saison 1 de Hit & Run pour les fans de thriller d’action, Vivo, un film d’animation à voir en famille et Shiny_Flakes, le petit baron du darknet, le documentaire sur Maximilian Schmidt qui a inspiré la série How To Sell Drugs Online (Fast). Voici donc les meilleurs films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 6 août.

Hit & Run

Hit & Run | Teaser officiel VOSTFR | Netflix France

Hit & Run est une série télévisée d’action à suspense qui sort sur Netflix ce week-end. Elle raconte l’histoire de Segev Azulai (Lior Raz), un homme marié et heureux dont la vie est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident avec délit de fuite à Tel Aviv. Accablé par le chagrin et désorienté, il recherche les assassins de sa femme, qui ont fui aux États-Unis, mais avec l’aide de son ancienne maîtresse, Naomi Hicks (Sanaa Lathan), il découvre des vérités troublantes sur sa femme bien-aimée et les secrets qu’elle lui a cachés.

Vivo

Vivo | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Vivo, de Netflix, est un film d’animation musical réalisé par Kirk DeMicco et dont la musique est signée Lin-Manuel Miranda. Il suit Vivo (Miranda), un kinkajou unique en son genre qui passe ses journées à jouer de la musique pour la foule sur une place animée de la Havane avec son propriétaire, Andrés (Juan de Marcos González). Vivo et Andrés forment un duo parfait grâce à leur amour commun de la musique, mais lorsqu’une tragédie survient peu après qu’Andrés ait reçu une lettre de la célèbre Marta Sandoval (Gloria Estefan), invitant son ancien partenaire à son concert d’adieu à Miami, en Floride, dans l’espoir de renouer avec lui, c’est à Vivo de délivrer un message qu’Andrés n’a jamais pu transmettre : une lettre d’amour à Marta, écrite il y a longtemps, sous la forme d’une chanson. Pour se rendre sur les rivages lointains de Miami, Vivo aura besoin de l’aide de la petite-nièce d’Andrés, Gabi (Ynairaly Simo), une adolescente énergique qui rebondit au rythme de son propre tambour.

Shiny_Flakes, le petit baron du darknet

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord | Official Trailer | Netflix

Dispo sur Netflix depuis cette semaine, Shiny_Flakes, le petit baron du darknet retrace l’histoire de Maximilian Schmidt, l’adolescent allemand qui a construit son empire international de trafic de drogue sur internet depuis sa chambre alors qu’il n’avait que 19 ans. Il s’agit de l’une des plus grandes affaires de cybercriminalité connues en Allemagne et, à ce jour, ils ne savent pas où se trouve la majeure partie de l’argent. Maximilian Schmidt, connu en ligne sous le nom de Shiny Flakes, a été arrêté pour avoir vendu pour environ 4,1 millions d’euros de drogue, sur une période de 14 mois, depuis sa chambre. Si vous ne le saviez pas, c’est son histoire qui a inspiré la série How To Sell Drugs Online (Fast) également disponible en streaming sur Netflix.