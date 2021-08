Cruel Summer saison 2 : Que sait-on de la suite de la série Amazon Prime Video ?

Créée par Bert V. Royal, Cruel Summer est une série à suspense dont la première diffusion en France a eu lieu ce vendredi 6 août 2021 sur Prime Video. Se déroulant dans les années 1990, la série suit deux adolescentes, Kate et Jeanette, dont les vies s’entremêlent lorsque la première disparaît. Après la disparition de Kate, Jeanette devient populaire et semble la remplacer. Cependant, les choses se compliquent car rien n’est ce qu’il semble être.

Outre-Atlantique, ce teen drama est devenu la première série la plus regardée de l’histoire de Freeform. Elle a également reçu une réponse solide de la part des critiques et des téléspectateurs. Bien que certains pensent que la narration est trop alambiquée, les rebondissements inattendus ont été très appréciés. La série a également été appréciée pour la manière intéressante dont elle explore les attentes de la société à l’égard des jeunes filles et pour la façon dont elle aborde des sujets tels que les violences domestiques et le grooming. Le final de la saison 1 a époustouflé les fans, qui attendent maintenant avec impatience la suite. Vous attendez d’en savoir plus sur la deuxième saison ? Betanews a tout ce qu’il vous faut !

Attention cet article contient des spoilers concernant Cruel Summer

Quand va sortir la saison 2 de Cruel Summer ?

La saison 1 de Cruel Summer a été diffusée pour la première fois le 20 avril 2021 sur Freeform, et le 6 août 2021 en France sur Amazon Prime Video. La première saison comprend dix épisodes d’une durée de 42 à 45 minutes chacun.

En ce qui concerne la deuxième saison, voici ce que nous savons. Le 15 juin 2021, Freeform a annoncé le renouvellement de son deuxième volet avant la diffusion du final de la saison 1. La présidente de Freeform, Tara Duncan, a déclaré :

“Renouveler ‘Cruel Summer’ pour une saison 2 a été une décision facile. Il s’agit du plus grand démarrage de série de l’histoire de Freeform, et la réponse du public a été extrêmement positive.”

Au cours de sa première semaine, le thriller pour adolescents a attiré environ 3,81 millions de vues sur plusieurs plateformes. La série est également disponible sur Hulu, où elle a attiré en moyenne 6,8 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui en fait une série très performante sur le streamer.

Cependant, une date de sortie exacte pour sa deuxième saison n’a pas encore été divulguée. La série a été choisie pour la première fois en janvier 2020 et la saison 1 est sortie après plus d’un an, en avril 2021. Cela signifie qu’une saison nécessite au moins un an de préparation avant que les nouveaux épisodes puissent commencer à sortir. Outre les éventuels retards dus à la pandémie, il faut également tenir compte du fait que les scénaristes devront d’abord déterminer comment faire avancer la série. Lors d’une récente interview en juin 2021, la productrice exécutive Tia Napolitano a admis que les auteurs n’avaient pas encore commencé à travailler sur la prochaine saison. Par conséquent, les fans peuvent s’attendre à ce que la saison 2 de Cruel Summer sorte au cours de l’été 2022.

Acteurs de Cruel Summer

Les principaux membres du casting de la première saison sont Olivia Holt (Kate Wallis), Chiara Aurelia (Jeanette Turner), Froy Gutierrez (Jamie Henson), Harley Quinn Smith (Mallory Higgins), Brooklyn Sudano (Angela Prescott) et Blake Lee (Martin Harris). Les autres acteurs sont Allius Barnes (Vince Fuller), Nathaniel (Ben Hallowell), et Michael Landes (Greg Turner). On peut donc s’attendre à ce que la plupart d’entre eux reviennent dans la deuxième saison, seulement si la saison 2 continue l’histoire des mêmes personnages. Même dans ce cas, nous pourrions voir Lee dans des séquences de flash-back seulement, puisque Martin meurt dans la première saison. Cependant, il est possible que la série devienne une série d’anthologie. Dans ce cas, nous pourrions voir un tout nouveau casting dans la prochaine édition.

Intrigue de la saison 2 de Cruel Summer

Dans le dernier épisode de la première saison, différents récits s’entremêlent alors que Kate et Jeanette reviennent sur ce qui s’est passé lorsque Kate était retenue prisonnière dans la cave de Martin. Kate admet avoir tiré sur Martin, et Jeanette lui dit qu’elle a vu le vélo de Mallory et non le sien, ce qui implique que Mallory a vu Kate chez Martin. Mais pour la défense de Mallory, elle n’a pas réellement vu le visage de Kate et a pensé que c’était quelqu’un d’autre. Jeanette pardonne publiquement à Kate d’avoir traîné son nom dans l’affaire. Dans les derniers instants de la saison, une séquence de flash-back révèle qu’en 1994, Jeanette s’est rendue chez Martin et a entendu Kate crier à l’aide, mais n’a rien fait.

La direction que prendra la série dans la saison 2 n’est pas claire. Si les scénaristes choisissent de poursuivre la même intrigue, nous pourrions voir ce que signifie le baiser entre Kate et Mallory. Maintenant que nous savons que Jeanette a menti en disant qu’elle n’était pas chez Martin, la vérité pourrait-elle être révélée ? Cependant, il est également possible que la saison 2 prenne une direction différente avec un tout nouveau mystère.

Pour rappel, Cruel Summer est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.