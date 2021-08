Valentino Rossi, icône du MotoGP, prend sa retraite

A 42 ans, Valentino Rossi, neuf fois champion du monde, a annoncé sa retraite des Grands Prix de moto à la fin de l’année 2021.

Lors d’une conférence de presse spéciale, jeudi, au Grand Prix Michelin de Styrie, Valentino Rossi a déclaré :

“L’année prochaine, ma vie va changer. Mais c’était génial, j’ai beaucoup apprécié, c’était un long, long voyage et c’était vraiment, vraiment amusant. C’est 25, 26 ans dans le championnat du monde, donc c’était génial.” “Et j’ai vécu des moments inoubliables avec tous mes gars, les gars qui travaillent pour moi, donc… je n’ai pas grand chose à dire ! Juste ça.”

A combien est évaluée la fortune de Valntino Rossi ?

Valentino Rossi a une valeur nette estimée à 200 millions de dollars, selon CelebrityNetWorth.

Après la nouvelle de la retraite de Valentino, les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs vœux et leurs moments préférés de Valentino. Un fan a tweeté :

“Je n’ai pas regardé le Moto GP depuis des années mais entendre Valentino Rossi prendre sa retraite cette saison d’un sport qu’il a transcendé avec ses compétences et sa personnalité est un jour triste.”

Un autre a écrit : “Les mots ne peuvent pas décrire, l’héritage qu’il laisse en MotoGP, il n’y aura jamais personne comme lui, Bonne retraite Valentino.”

Une retraite prévue pour la fin 2021

Lors d’une conférence de presse spéciale jeudi au Grand Prix Michelin de Styrie, Valentino Rossi a annoncé sa retraite, déclarant :

“J’ai dit que je prendrais une décision pour l’année prochaine après la pause estivale, et j’ai décidé d’arrêter à la fin de la saison. Malheureusement, ce sera ma dernière demi-saison en tant que pilote MotoGP. Et c’est difficile, c’est un moment très triste parce que c’est difficile de le dire et de savoir que l’année prochaine je ne courrai pas avec une moto, j’ai fait ça pendant je pense plus ou moins 30 ans !”.

Il poursuit : “J’ai eu une très longue carrière et heureusement j’ai gagné beaucoup de courses, mais j’ai des moments et des victoires qui sont inoubliables. De la joie pure. Certaines choses où j’ai ri pendant une semaine et après 10 jours, je serais encore en train de rire, je me demanderais pourquoi et je me souviendrais de la course.”

Lorsqu’on lui demande quelles ont été ses meilleures saisons, le pilote italien mentionne 2021, “parce que c’était le dernier championnat du monde 500cc et donc la dernière chance de le faire : une bataille à mort avec Biaggi, magnifique.”