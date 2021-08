Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet, le docu Netflix sur l’histoire vraie derrière la série How to sell drugs online (fast)

Netflix propose certains des meilleurs documentaires du moment et son catalogue ne cesse de s’enrichir. Les documentaires parviennent toujours à susciter la curiosité des téléspectateurs en raison des histoires réelles fascinantes dont ils s’inspirent.

Ces derniers temps, des documentaires comme Scène de crime : la disparue du Cecil Hotel, Heist, ou encore Les Fils de Sam ont captivé les esprits en raison de leurs intrigues extraordinaires et de leur impact sur la société. L’un de ces documentaires qui fait son entrée sur la plateforme de streaming est Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet.

De quoi ça parle ?

En février 2015, Maximilian Schmidt, connu en ligne sous le nom de Shiny Flakes, a été arrêté pour avoir vendu pour environ 4,1 millions d’euros de drogue, depuis sa chambre d’adolescent. Grâce à son propre site web shinyflakes.com et au service postal allemand, il a dirigé seul, à 19 ans, un empire international de la drogue, en vendant une tonne de drogue en 14 mois. C’est cette histoire vraie qui a inspiré la série originale allemande à succès How To Sell Drugs Online (Fast).

Dans le documentaire “Shiny_Flakes : le petit baron du darknet” que nous propose Netflix, c’est Maximilian Schmidt lui-même qui raconte son histoire, comment il a construit et dirigé un empire international de la drogue depuis sa chambre. C’est l’une des plus grandes affaires de cybercriminalité connues en Allemagne, et la police ne sait toujours pas où se trouve la majeure partie de l’argent.

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Le documentaire de 96 minutes est réalisé par Michael Schmitt et écrit par Eva Muller. Michael Schmitt est considéré comme l’un des documentaristes les plus talentueux de cette génération et a réalisé des projets tels que “San Agustin : Low Tide in the Plastic Sea”, “Streetphilosophy” et “All I Ever Wanted”. Eva Muller est également producteur de ce projet avec Matthias Murmann, qui est également producteur de How to Sell Drugs Online (Fast).

Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet est disponible à partir de ce mardi 3 août sur Netflix.