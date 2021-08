Shiny Flakes : Où est l’ancien petit baron du darknet aujourd’hui ? Que devient Maximilian Schmidt ?

Une longue enquête sur une boutique en ligne de drogues illégales vendues principalement en Allemagne a conduit à l’arrestation de Maximilian Schmidt en février 2015. Au début de l’enquête, les autorités ont envisagé la possibilité qu’un groupe de personnes travaille ensemble pour vendre de la drogue. Shiny_Flakes : le petit baron du darknet est le dernier documentaire de Netflix dans le genre du True crime.

Mais en réalité, c’était un adolescent qui opérait depuis sa chambre. À son apogée, le site Web de Maximilian, Shiny Flakes, traitait environ 15 000 commandes par jour. Cette histoire assez particulière a également servi d’inspiration pour la série Netflix Original à grand succès et à l’esprit vif, “Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement”). Alors, découvrons ce qui est arrivé à Maximilien depuis son arrestation, d’accord ?

Qui est Maximilian Schmidt ?

Maximilian vivait à Leipzig, en Allemagne, avec sa mère et son partenaire. Adolescent, il se considérait un peu maladroit et passait le plus clair de son temps sur son ordinateur. Tout a commencé par une conversation qu’il a eue avec quelqu’un en ligne à propos de Silk Road, un site Web clandestin qui vendait des drogues illégales sur Internet. Cela a suscité l’intérêt de Maximilian, et il a rapidement réfléchi à la manière dont il pourrait améliorer le système déjà existant en offrant une meilleure expérience globale aux clients.

Ainsi, en décembre 2013, le magasin de Maximilian a été mis en ligne. Après avoir trouvé un fournisseur de médicaments en ligne, il a créé un site Web et fourni des médicaments allant de la marijuana à la cocaïne et de l’ecstasy aux médicaments sur ordonnance. En fait, Maximilian avait même un système d’évaluation et d’évaluation que les clients pouvaient publier sur leurs expériences et envoyait des oursons en gélatine gratuits dans les colis dans le cadre de ce qu’il appelait une expérience client positive. Du début à la mi-2014, son magasin a commencé à recevoir de plus en plus de commandes, y compris en provenance d’autres parties du monde. Le mode de paiement était via Bitcoin. Maximilian obtenait l’envoi de son fournisseur, emballait les commandes selon les spécifications, puis les expédiait par la poste.

Les autorités ont finalement eu vent que des colis contenant de la drogue étaient expédiés dans toute l’Allemagne et se sont rendu compte que les adresses des expéditeurs étaient inexistantes. Vers la fin de 2014, l’activité de Maximilian a commencé à souffrir un peu en raison de problèmes logistiques tels que des problèmes de serveur et des colis perdus qui ont entraîné un arriéré de commandes au fil du temps. D’un autre côté, la police a pu retrouver la source sur le site Web de Shiny Flakes et a concentré ses efforts là-dessus.

Alors que Maximilian a fait de son mieux pour couvrir ses traces et garder son implication cachée, il est devenu le radar des autorités après l’arrestation de son fournisseur. Ils ont retracé les gros colis qui étaient expédiés à Leipzig et ont finalement mis Maximilian en observation. En février 2015, les autorités ont fait une descente à son domicile et l’ont placé en état d’arrestation. Il n’avait que 20 ans à l’époque et dirigeait tout seul un empire de la drogue depuis sa chambre. La police a saisi plus de 100 kilogrammes de drogue pour un montant de plus de 4 millions d’euros. Ils ont également trouvé une feuille Excel avec les noms de tous ses clients.

Où est Maximilian Schmidt maintenant ?

Après son arrestation, Maximilian a tout avoué à la police et a été condamné en vertu de la loi sur les mineurs. Il a été condamné à 7 ans de prison et à payer 3 millions d’euros à l’État sur les bénéfices qu’il a réalisés en vendant de la drogue. Les autorités ont pu accéder à certains de ses portefeuilles Bitcoin qui s’élevaient à environ 350 000 euros. Maximilian est sorti de prison à la mi-2019 après avoir purgé 4 ans et 7 mois derrière les barreaux. Il était en probation.

Maximilian a déclaré dans l’émission qu’il n’avait plus d’argent de son opération de drogue. Il a également ajouté qu’il ne s’était jamais senti coupable de ce qui s’était passé parce que si les gens n’avaient pas obtenu les médicaments de lui, ils l’auraient obtenu ailleurs. Maximilian a trouvé un emploi dans un parking depuis sa libération et semble avoir changé la donne. Il avait même une petite amie. Mais selon l’émission, en mars 2021, Maximilian faisait à nouveau l’objet d’une enquête pour suspicion de gestion d’une pharmacie similaire en ligne mais sous un nom différent.