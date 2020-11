Maradona, le «  héros de l’enfance  », m’a inspiré pour commencer le football: Bhutia – Football

L’ancien capitaine indien Bhaichung Bhutia a déclaré jeudi que la légende du football argentin Diego Maradona était son inspiration pour avoir choisi le « beau jeu » comme option de carrière.

Rendant hommage à Maradona, décédée à l’âge de 60 ans à Buenos Aires mercredi soir à la suite d’un arrêt cardiaque, Bhutia a déclaré dès son plus jeune âge qu’il avait toujours aspiré à jouer comme la légende du football.

«Il (Maradona) a été l’un des joueurs les plus inspirants pour moi depuis le moment où j’ai commencé à regarder le football. J’ai grandi en le regardant et je voulais être comme lui », a déclaré le« Sniper Sikkimese »à PTI.

«C’est juste à cause de lui que je me suis levé tôt le matin pour jouer dans ces terrains humides et boueux. J’étais tout inspiré par Maradona parce que je voulais jouer comme lui. Il a certainement eu un grand impact sur ma carrière. Bhutia était un gamin de 10 ans lorsque l’emblématique Argentin a conduit son pays à la Coupe du Monde de la FIFA en 1986, puis en 1990 lorsqu’il a mené l’Albiceleste en finale après une victoire contre l’Italie aux tirs au but.

Inspiré par ces moments, Bhutia a également fait son incursion dans le football, en commençant par une performance stellaire lors de la Coupe Subroto 1992.

La légende du football indien a eu la chance de rencontrer son héros d’enfance en marge d’un match d’exhibition au stade de Saltlake lors de la visite de l’Argentin à Calcutta en décembre 2008.

«Nous nous sommes juste serré la main. J’étais très, très nerveux. Mon cœur battait vite. Rencontrer mon héros d’enfance que j’avais adoré resterait comme l’un de mes meilleurs souvenirs », a déclaré Bhutia.

«C’est la plus grosse perte pour le football mondial. Il n’y aura pas d’autre grand joueur à avoir joué le jeu que Maradona à l’ère du football mondial.

Pendant ce temps, en changeant de vitesse, Bhuita n’a rien fait de mal quand il a déclaré qu’il soutiendrait son ancien club du Bengale oriental lors du tout premier derby de l’ISL contre ATK Mohun Bagan.

Le SC East Bengal, entraîné par Robbie Fowler, a fait une entrée de dernière minute dans l’ISL de haut vol.

«L’East Bengal est une équipe inconnue et j’espère qu’elle surprendra tout le monde. J’espère qu’ils vont bien », a déclaré Bhutia.

Lorsqu’on lui a demandé de prédire un score, il a déclaré: «C’est très difficile à dire. Je n’ai pas vu comment ils jouent mais je veux que l’East Bengal gagne.

«Je suis très heureux de voir les deux grands clubs jouer dans l’ISL et se rencontrer pour la première fois.» ATKMB a commencé sa campagne ISL avec une victoire contre les Kerala Blasters dans un match où ils avaient l’air rouillés en première mi-temps et ont raté de nombreuses occasions.

«(Antonios) Habas (entraîneur ATKMB) est toujours un démarreur lent. Son style est que tout le monde doit travailler dur et c’est pourquoi il a toujours tenu ses promesses », a conclu Bhutia.