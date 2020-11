Meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en décembre 2020 – / Film

Novembre 2020, sans doute le mois le plus stressant d’une année de mois stressant, touche presque à sa fin. Ce qui signifie que nous serons bientôt en décembre et que nous serons tous en mode vacances tout en nous demandant quel enfer frais nous attend. Mais il y a une chose que nous pouvons faire pour nous distraire de la réalité: regarder des trucs sur Netflix. Et comme toujours, un nouveau mois apporte de nouveaux titres Netflix. Voici donc les meilleures émissions de télévision et les meilleurs films à venir sur Netflix en décembre 2020.

Mank

David Fincher est de retour avec Mank, un film sur le scénariste Herman J.Mankiewicz (Gary Oldman). Le film raconte la lutte de Mankiewicz pour écrire Citoyen Kane, mais ce n’est vraiment pas un film sur la façon dont Citoyen Kane a été fait. Au lieu de cela, c’est une exploration de Mankiewicz en tant que personne et artiste. Il montre également comment Mankiewicz s’est appuyé sur ses propres expériences personnelles pour élaborer le scénario. Est-ce exact à 100%? Non, Fincher prend un lot des libertés avec la vérité ici. Mais cela ne rend pas le film moins agréable.

ET l’extra-terrestre

ET reste un classique pour une raison. Steven SpielbergLe drame de science-fiction réconfortant et déchirant suit un jeune garçon solitaire (Henry Thomas) qui se lie d’amitié avec un extraterrestre d’une autre planète. Peu importe à quel point je suis cynique et désespéré, ce film a toujours le pouvoir de me ramener sur Terre. Je vous mets au défi de ne pas pleurer quand le score de John Williams entre en jeu lors de la grande finale.

Animaux nocturnes

Les gens semblent s’être aigris Animaux nocturnes, Tom Fordthriller ultra-stylé. Je le creuse toujours. C’est comme L’histoire sans fin se rencontre Il n’y a pas de pays pour les vieillards, avec l’écrivain triste Jake Gyllenhaal déposant son nouveau roman avec son ex-femme, joué par Amy Adams. Alors que le personnage d’Adam lit le roman, nous voyons son contenu, qui suit un gars (également Gyllenhaal) qui est incapable de sauver sa femme et sa fille du meurtre. Michael Shannon se présente comme un flic, Aaron Taylor-Johnson offre une performance vraiment bonne pour une fois, et Jena Malone vole la vedette même si elle n’est que dans une scène. C’est un film bizarre et divertissant.

Braven

Dans Braven, Jason Momoa joue un gars nommé Joe Braven, et s’il y a une chose que Joe Braven est bon dans ce domaine, c’est tuer des imbéciles. Un jour, Braven monte dans sa cabine isolée et constate que des méchants y stockent de la drogue. Pour aggraver les choses, les méchants se présentent et maintenant ils veulent tuer Joe Braven. Putain de grosse erreur: Joe Braven sait lancer des haches. Ce film est idiot mais c’est aussi très amusant, comme un retour aux thrillers d’action des années 90.

Fond noir de Ma Rainey

Fond noir de Ma Rainey va attirer beaucoup d’attention le mois prochain car il marque la performance finale du film de Chadwick Boseman. J’ai déjà vu le film et même si je ne peux pas encore vous dire grand-chose à cause des embargos, je peux confirmer que Boseman est fantastique, et le regarder travailler ici est un triste rappel de l’énorme perte que sa mort représente pour le monde du cinéma. . Basé sur la pièce d’August Wilson, le film suit un groupe de musiciens de blues qui tentent de battre un record dans les années 1920 à Chicago.

