Les panneaux solaires AuReus alimentés aux UV remportent le prix de durabilité de James Dyson

L’étudiant en ingénierie Carvey Ehren Maigue a été nommé premier lauréat mondial de la durabilité aux James Dyson Awards pour son système AuReus, dans lequel les cultures de déchets sont transformées en revêtement pouvant générer de l’énergie propre à partir de la lumière ultraviolette, contrairement aux panneaux solaires traditionnels, qui ne fonctionnent qu’en clair. conditions et doit faire face directement au soleil car il repose sur la lumière visible, le matériau translucide AuReus est capable de récolter l’énergie des rayons UV invisibles qui traversent les nuages, ce qui lui permet de produire de l’énergie près de 50% du temps selon des tests préliminaires, contre 15 à 22% dans les panneaux solaires standard.Le revêtement AuReus peut être appliqué sur les fenêtres ou les murs Lorsqu’il est appliqué comme une sorte de revêtement fluorescent sur les fenêtres ou les façades, AuReus peut capter les rayons UV qui rebondissent sur les trottoirs et les environs. architecture, transformant des bâtiments entiers en fermes solaires verticales, ce qui maximise la quantité d’énergie qui peut être générée.AuReus tire son nom de l’aurore borealis et s’inspire de la physique qui alimente les aurores boréales. Les particules luminescentes dans l’atmosphère absorbent les particules de haute énergie comme les rayons ultraviolets ou gamma, avant de les dégrader et de les réémettre sous forme de lumière visible.Le matériau est fabriqué à partir de déchets de cultures agricoles De même, le système de Maigue utilise des particules luminescentes dérivées de déchets de cultures agricoles. Pour extraire les particules bioluminescentes de fruits et légumes spécifiques, Maigue passe par un processus de broyage et d’extraction de leur jus, qui est ensuite filtré, distillé ou trempé.Les particules sont suspendues dans la résine avant que le substrat résultant ne soit moulé dans le revêtement et serré. sur les murs ou pris en sandwich entre les deux vitres d’une fenêtre à double vitrage. Judit Giró Benet développe un kit de test à domicile pour le cancer du sein. Ces particules transforment la lumière UV en lumière visible, qui est réfléchie jusqu’aux bords mêmes du panneau. « La lumière dépend de la réflexion interne du matériau pour s’auto-corriger et se guider vers le émettant un avantage », a déclaré Maigue, qui est étudiante à l’Université Mapua dans la capitale philippine de Manille. « Cela peut également être contrôlé par des motifs de gravure laser spécifiques. » Cette lumière visible peut ensuite être capturée et convertie en électricité par une chaîne de cellules photovoltaïques (PV) régulières, comme celles que l’on trouve dans les panneaux solaires ordinaires, qui bordent l’extérieur de la Maigue a développé le système alors qu’elle était étudiante à l’Université Mapua de Manille Avec l’aide de circuits de régulation intégrés, cette électricité peut alors être stockée ou utilisée immédiatement. « De cette façon, elle peut être directement utilisée comme autonome ou peut être connectés en groupes pour produire un rendement plus élevé », a-t-il déclaré à Dezeen. «Il peut également être facilement intégré dans les systèmes solaires photovoltaïques existants car sa puissance électrique convient également à de tels systèmes.» Les fruits et légumes sont broyés et filtrés pour en extraire les particules bioluminescentes Les cultures utilisées proviennent d’agriculteurs locaux, qui ont été affectés par de graves perturbations climatiques induites par le changement climatique.Environ un quart des personnes aux Philippines dépendent du secteur agricole pour leur emploi, mais en raison du réchauffement climatique, l’industrie est affectée par des événements météorologiques plus fréquents et extrêmes, qui ont endommagé plus de six millions de personnes. hectares de cultures entre 2006 et 2013, d’une valeur estimée à 3,8 milliards de dollars.En réutilisant certaines des cultures qui pourrissaient dans les champs, Maigue utilise un flux de déchets inexploité et donne aux agriculteurs un moyen de monétiser leur rendement perdu. Les scientifiques développent des feuilles synthétiques qui transforment la lumière du soleil en carburant liquide « La lutte contre le changement climatique est un voyage qui nécessitera plusieurs générations. Cela signifie que de bons produits ne suffiraient pas à eux seuls », a déclaré l’ingénieur. « Dans la conception d’AuReus, j’ai voulu créer une solution tournée vers l’avenir sous forme d’énergie renouvelable et en même temps intégrer une solution créatrice de valeur actuelle pour nos agriculteurs, qui sont affectés négativement par les effets actuels du changement climatique », a-t-il poursuivi. de cette façon, nous pouvons montrer aux gens que l’adaptation de la durabilité pour lutter contre le changement climatique est quelque chose qui peut profiter à la fois à la génération présente et à la génération future et, ce faisant, nous pouvons rallier davantage de personnes dans cette lutte contre le changement climatique. « Pour aller de l’avant, Maigue prévoit de transformer le substrat AuReus en fils pour former des tissus et des plaques courbes à fixer aux véhicules et aux avions.Maigue dit que le système pourrait être appliqué à des bâtiments entiers tels que le Centre des congrès de Montréal. Le Prix de la durabilité est un nouvel ajout aux James Dyson Awards annuels, égal au premier prix du concours. La gagnante internationale de cette année était l’ingénieur espagnole Judit Giró Benet et son kit de dépistage du cancer du sein à domicile. Maigue et elle rapportent 30000 £ à la maison pour financer le développement ultérieur de leurs projets.Parmi les lauréats nationaux 2020, il y avait le Tyre Collective du Royaume-Uni, avec un appareil monté sur la roue capable de capturer les émissions microplastiques des pneus de voiture et une boîte vocale artificielle de japonais. l’ingénieur Takeuchi Masaki qui peut imiter l’ancienne voix du porteur.Les images et les vidéos sont une gracieuseté de la Fondation James Dyson.