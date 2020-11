Quel est le vrai nom de Baby Yoda? Le chapitre 13 de Mandalorian révèle enfin le nom de l’enfant! – .

in

Le nom de The Child a été l’une des plus grandes questions du mandalorien, mais le chapitre 13 révèle enfin le vrai nom de Baby Yoda!

Depuis qu’il a été présenté dans l’épisode 1 de The Mandalorian, The Child (alias Baby Yoda) est devenu l’un des personnages de Star Wars les plus discutés de tous les temps.

Des questions se sont posées sur l’origine de l’enfant, ce que son avenir lui réserve et le plus pressant de tous, son nom.

Maintenant, grâce au chapitre 13 de The Mandalorian, les fans ont enfin une réponse à certaines de ces questions.

Mais quel est le vrai nom de Baby Yoda?

The Mandalorian: Chapitre 13

Chapitre 13, intitulé Le Jedi, sera un épisode Clone Wars et Rebelles les fans adoreront.

L’épisode s’ouvre sur l’apparition d’un certain ex-Jedi du nom d’Ahsoka Tano qui est en désaccord avec un magistrat tyrannique qui tient en otage un petit village.

Après le conseil de Bo-Katan au chapitre 11, Mando arrive sur la planète à la recherche d’Ahsoka et il ne faudra pas longtemps avant que les deux chemins se croisent et, comme nous dans le monde réel, elle s’intéresse vivement à The Child.

Quel est le vrai nom de Baby Yoda?

Le vrai nom de Baby Yoda est Grogu.

Après une sorte de conversation entre Ahsoka et The Child, utilisant la Force pour communiquer, elle révèle à Mando (et à nous) que son vrai nom est Grogu.

C’est vrai, nous avons enfin le vrai nom de The Child! Reste à savoir si cela empêche les fans de l’appeler Baby Yoda.

Le passé de Grogu

Après avoir révélé à Mando que le nom de l’enfant est Grogu, Ahsoka discute ensuite de certains détails cruciaux sur son passé.

Il s’avère que Grogu recevait une formation au temple Jedi de Coruscant avant les événements de La revanche des Sith.

Nous savons que The Child a maintenant 50 ans (en 9ABY) et, par conséquent, aurait eu environ 22 ans au moment de la purge de l’empereur (19BBY).

Ahsoka explique que Grogu en était aux premiers stades de sa formation, mais a été caché après l’Ordre 66 et a été laissé à lui-même pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’un certain chasseur de primes mandalorien le trouve.

La saison 2 de Mandalorian est maintenant disponible en streaming sur Disney +.

