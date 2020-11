L’UEFA annule le match contre la Norvège, l’équipe infectée par le virus ne pouvant pas voyager – Football

Transformateur pour sonnerie 230 V / 12-8 V 24 VA 4 modules - LEGRAND - 413092

Transformateurs, sonneries et ronfleurs - Equipés de porte-étiquettes Transformateurs pour sonneries - Conformes à la norme EN/IEC 61558-2-8 - Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le