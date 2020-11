10 querelles de films les plus pires sur le plateau

L’industrie du divertissement est une industrie collaborative et, pour la plupart, les talents à l’écran et hors écran aiment agir comme s’ils étaient tous un grand collectif heureux. Aucune émission de télévision ne peut se terminer sans que la distribution ne se dise comment leurs co-stars sont devenues une famille de substitution pour elles, et chaque séance photo de la première du film est remplie d’acteurs, de réalisateurs et de producteurs qui font du bien pour les caméras.

Nous avons tous travaillé avec des gens avec qui nous ne nous entendons pas, et c’est tout aussi vrai au cinéma et à la télévision. Parfois, vous n’avez pas d’autre choix que de vous assommer, de penser au plus grand bien et d’agir comme un professionnel, même si vous ne passeriez pas du temps avec vos collègues par choix.

Alternativement, vous pouvez jeter tous ces trucs mûrs et vous livrer à un bon bœuf mesquin sur le plateau. Nous aimons tous lire à ce sujet parce que, franchement, nous aimons ramener les gens raffinés à notre niveau. Qu’il s’agisse d’un tiff entre deux acteurs, un interprète et un réalisateur, ou une affaire unilatérale (c.-à-d. L’intimidation), lorsque ces situations sont divulguées à la presse, nous la laissons tomber, car dans notre cœur, nous ne savourons rien de plus qu’un peu du drame.