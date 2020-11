Boxe: Andrew Moloney «  volé  » contre Joshua Franco

L’Aussie Andrew Moloney s’est vu refuser le titre mondial à la suite d’une critique controversée qui a jugé le combat sans concours.

Moloney semblait certain d’avoir récupéré son titre de super poids mouche WBA lors d’un match revanche contre Joshua Franco lorsque l’Américain était incapable de monter sur le ring au troisième tour en raison d’un gonflement de son œil droit.

Mais à la suite d’un examen qui a duré près d’une demi-heure, les responsables ont estimé que la blessure de Franco à l’œil avait été causée par un affrontement à la tête, obligeant le combat à se terminer par un non et non par une victoire TKO pour l’Australien.

Pour aggraver les choses pour Moloney, les replays ont montré que les dommages à l’œil de l’Américain semblaient être causés par l’un des coups tonitruants du joueur de 29 ans.

Andrew Moloney et Jason Moloney attendent une décision après leur combat avec Joshua Franco pour le titre WBA des super mouches au MGM Grand Conference Center le 14 novembre (Getty)

Incapable de récupérer son titre, Moloney a été frustré et a insisté sur le fait que le gonflement de l’œil droit de son adversaire était dû à l’un de ses coups.

« Son équipe parle s —« , a déclaré Moloney après le combat.

«Il ne m’a pas touché. Cet œil a été fermé par 50 coups.

«C’est pourquoi son œil est fermé, pas le coup de tête. Il n’y a pas eu de coup de tête.

«Je ne peux pas croire qu’ils m’ont enlevé ça. J’ai entraîné mon cul ces cinq derniers mois, j’étais loin de ma famille.

« Je ne peux pas croire qu’ils ne me l’ont pas donné. Je ne peux pas croire qu’ils me prennent ça. »

L’œil gonflé de Joshua Franco lors du combat avec Andrew Moloney pour le titre WBA des super mouches (Getty)

Le commentateur et légende de la boxe Timothy Bradley a ajouté: « C’est ridicule. C’est pathétique, quelle blague! »

Même les médias sociaux ont été plongés dans un effondrement à la suite du combat avec les fans et les experts exprimant tous leur mécontentement face à la décision de mettre fin au combat sans concours.