Liga: FC Barcelone à un point derrière Real Madrid FC

REAL MADRID Sac À Dos À Roulettes 2 Compartiments Real Madrid Noir

Taille unique - Noir - Sac à dos roulettes 2 compartiments de la marque Real Madrid, parfait pour les fans de foot ! Spacieux, toutes les affaires scolaires de la primaire (idéalement CM1 et CM2) pourront être rangées dans ce sac. Pour plus de confort et de résistance, le dos et les bretelles sont rembourrés, le fond est renforcé.