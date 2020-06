FC Barcelone – Leganès à huis clos : Comment regarder le match en direct ?

Après le retour officiel de la Liga le weekend dernier, les fans du football ne demandent qu’à voir d’autres matchs. Ce mardi 16 juin, ce sera un Barça en pleine forme qui accueillera à domicile Leganès. Un rendez-vous télévisuel à ne pas manquer, puisque le match se fera à huis clos.

Sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Leganès affronte ce samedi 16 juin le FC Barcelone pour le compte de la 29e journée de la Liga. Ce match très attendu sera diffusé en direct sur les chaînes DAZN, ESPN+, DIRECTV et beIN Sports 3 à partir de 22h00. Depuis la reprise du championnat, les fans de football doivent pour l’instant regarder les matchs en direct devant leurs téléviseurs, à la maison. A cause de la pandémie de coronavirus, les rencontres de la Liga se déroulent à huis-clos jusqu’à nouvel ordre.

Un camp Nou vide

Ce mardi soir, c’est ainsi dans un Camp Nou vide que le Barça accueillera son prochain adversaire, le Leganès. Victorieux face à Majorque (4-0) samedi dernier, les Catalans semblent avoir retrouvé toute leur puissance. C’est aussi et surtout le cas pour Lionel Messi, qui a marqué son 20e but en championnat cette saison. Sans oublier Jordi Alba qui a marqué un but face à Majorque. Toutefois, le latéral gauche du Barça ne sera pas sur le terrain ce soir, suite à un carton jaune, qui le suspend pour cette 29e journée. Par ailleurs, ce prochain match sera marqué par le retour du joueur français Clément Lenglet dans le groupe barcelonais.

Antoine Griezman titulaire ?

Les fans du joueur français Antoine Griezman pourront à nouveau le revoir sur le terrain ce mardi. En effet, il est fort probable que le joueur des Bleus soit de nouveau titularisé par Quique Setien pour ce match. N’oublions pas que ce membre de l’équipe nationale française a été attaqué de toute part après le match de samedi dernier à Majorque. En effet, la presse catalane a accusé Antoine Griezman de ne pas être totalement investi dans ce match. Sa présence sur le terrain n’aurait pas eu un grand impact sur la rencontre. Toutefois, l’attaquant international tricolore a reçu le soutien de l’entraîneur du Barça qui a déclaré devant la presse espagnole qu’il a toute sa confiance. « C’est un grand joueur extrêmement important pour nous, pour cette équipe et pour ce club », a-t- il notamment lâché. Toute idée de malaise entre lui et l’attaquant français est ainsi balayée.