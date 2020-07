La poignée Twitter officielle de James Bond a dédié la journée à Sir Roger Moore à l’occasion de son anniversaire de mort et les fans sont devenus nostalgiques !!

Qui ne connaît pas le détective de base de la fin des années 50? Bond… James Bond est un titre bien connu depuis lors. Ian Fleming a conçu ce personnage fictif en 1953. Fleming a écrit environ 12 romans et deux contes rapides sur Bond.

James Bond a également appelé «007» – Licensed to Kill, depuis lors, a été présenté dans chaque endroit; dans de nombreux films, émissions de télévision, bandes dessinées, radio, jeux vidéo, etc.

Dernièrement, l’accord officiel de Twitter avec James Bond a publié une image rappelant Sir Roger Moore à l’anniversaire de sa disparition. L’acteur légendaire a interprété la position de James Bond à sept reprises.

L’acteur est décédé le 23 mai 2017 après avoir combattu la plupart des cancers. Il a occupé le poste de Bond (007) de 1973 à 1985.

Au fil du temps, de nombreux acteurs ont interprété cette position. Depuis environ six ans maintenant, six acteurs complètement différents ont occupé ce poste. Tout a commencé avec Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Bronson et l’acteur qui jouit actuellement de 007, Daniel Craig. Vingt-quatre films James Bond ont été lancés jusqu’à présent, et le vingt-cinquième film est en route!

À propos de ‘No Time to Die’-

Cary Joji Fukunaga est le réalisateur de ce film. Différents forgés contiennent Daniel Craig comme Bond, Ana de Armas comme Paloma, Lea Sedoux comme Madeline, Rami Malek comme Safin, etc.

Les créateurs du dernier film de James Bond, «No Time To Die», devaient le lancer en novembre dernier. Cependant, ils ont reporté son lancement à février 2020, qui a été reporté une fois de plus à avril 2020.

En mars 2020, l’OMS a déclaré le coronavirus pandémie. Des individus ont envoyé une lettre ouverte aux créateurs du film pour reporter la sortie. C’était pour arrêter le déroulement de la maladie en plus d’assurer le succès commercial du film.

Le jour de la plaisanterie internationale:

Date de lancement et bande-annonce-

Si tout se passe facilement, «No Time to Die» arrivera probablement dans les salles Novembre 2020!

Nous sommes extrêmement excités pour «No Time to Die», n’est-ce pas?