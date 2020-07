Les conventions sont annulées, Microsoft vous propose des démos de jeux

Avertissement: Oui, nous sommes très conscients qu’il s’agit d’une chose axée sur la Xbox sur un site PlayStation, mais c’est un énorme changement pour l’industrie du jeu qui aura des effets sur tout le monde, nous avons donc estimé qu’il valait la peine de le savoir, même si vous ne l’avez que une PlayStation.

Vous ne pouvez pas aller à une convention de jeu? Eh bien, Microsoft vous apporte la convention de jeu, tant que vous avez une Xbox One. C’est un mouvement assez massif et sans précédent. 2020 et sa pandémie déchaînée ont effectivement annulé toutes les grandes conventions de jeu, de l’E3 à PAX en passant par EGX. Là où les joueurs et la presse auraient normalement l’occasion de se familiariser avec les jeux nouveaux et à venir lors de ces spectacles, les éditeurs et les développeurs ont dû chercher des solutions créatives et uniques cette année. Microsoft organisera l’événement de démonstration Summer Game Fest du 21 au 27 juillet.

L’événement de démonstration Summer Game Fest est accessible directement à partir de votre tableau de bord Xbox One via une vignette Summer Game Fest. Il abritera plus de 60 démos de jeux (ils estiment entre 75 et 100 au moment où la liste complète est annoncée) pour les jeux nouveaux et à venir. Bien que les démos de jeux soient déjà une chose, cet événement est un grand changement dans leur fonctionnement normal. La plupart des démos de jeux disponibles à la maison pour les consommateurs sont représentatives du produit final, libérant soit peu de temps avant ou après que le jeu complet soit terminé et disponible. L’événement de démonstration mettra à la disposition des consommateurs des «démos de démonstration», qui sont très différentes des démos de consommateurs polies normalement publiées.

Les démos ne seront disponibles que pendant une durée limitée pendant la semaine de l’événement de démonstration. Après le 27 juillet, les démos disparaîtront, tout comme le dernier appel dans une salle de congrès avant de fermer les portes et de démolir les cabines. L’événement de démonstration Summer Game Fest est censé imiter cette semaine d’excitation sur le sol du spectacle, seulement maintenant tout le monde peut s’impliquer directement depuis la maison.

Voici quelques titres confirmés comme ayant des démos jouables pendant l’événement:

Cris Tales

Détruisez tous les humains!

Havre

Hellpoint

Skatebird

The Vale: l’ombre de la couronne

Raji: une épopée ancienne

Bienvenue chez Elk

Il n’est pas tout à fait clair si les démos devront être téléchargées ou si elles seront diffusées (et nécessiteront par la suite une connexion Internet), mais de toute façon, c’est toujours beaucoup plus accessible pour la plupart des gens que de se rendre à une convention de jeu et d’attendre ligne pour jouer une tranche de 20 minutes d’un match.

Malheureusement, il s’agit d’un événement exclusif Xbox, donc si vous êtes un joueur PlayStation, il n’y a rien de similaire de ce côté de la clôture pour le moment. Il est probable que l’événement de démonstration Summer Game Fest utilise la technologie de cloud et de streaming étendue de Microsoft pour héberger ces démos et permettre aux joueurs d’y accéder rapidement pendant la semaine de l’événement, et cela pourrait nous offrir un aperçu de l’avenir des conventions de jeu et obtenir des versions de jeux jouables. entre les mains de plus de joueurs. Après tout, pourquoi payer beaucoup d’argent pour un stand qui va avoir un trafic piéton limité alors que vous pourriez simplement avoir votre démo disponible gratuitement pendant une semaine pour tous ceux qui possèdent les consoles?

Pour les joueurs PlayStation, si vous avez une Xbox One, cela vaudra probablement la peine de découvrir l’événement de démonstration, car la plupart des jeux présentés seront également disponibles sur PlayStation. L’événement de démonstration Summer Game Fest n’est que la dernière façon dont l’industrie des jeux essaie de s’adapter à la pandémie de coronavirus qui a complètement bouleversé 2020, et c’est un mouvement d’accessibilité assez brillant qui vous ramène à la convention.

L’événement de démonstration Summer Game Fest se déroule exclusivement sur Xbox One du 21 au 27 juillet.

[Source: Microsoft]