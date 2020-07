Conférence Google : présentation des nouveautés de ses enceintes et objets connectés

Google présentera les nouveautés de son écosystème d’enceintes et objets connectés dans une vidéo en direct dans la soirée du 8 juillet 2020. Cet événement en ligne, baptisé “Hey Google” Smart Home Virtual Summit remplacera la Google I/O qui a été annulée il y a quelques semaines.

Google holds its “Hey Google” conference for smart home devices on July 8 https://t.co/VSKJ96nYb9 — EG 24 NEWS (@EG24NEWS) July 2, 2020

#Google could announce its upcoming Chromecast 4 and a brand new Google Home smart speaker on July 8https://t.co/RcHGigEBDN June 30, 2020

Comme chaque année, l’entreprise Google organise un événement pour présenter les nouveautés de son écosystème d’enceintes. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’une série de conférences annuelle intitulée Google I/O (Input-Output) organisé par l’entreprise américaine pendant deux jours. Mais cette fois, à cause de la propagation de l’épidémie du Covid-19, l’événement se fera en ligne en 45 minutes le mercredi 8 juillet à 19 heures pille.

Au cours de cet événement virtuel qui sera animé par Michele Turner, le responsable de l’écosystème Smart Home, Google a souligné qu’il présentera de nouvelles fonctionnalités dans l’écosystème et comment les développeurs pourront en profiter. De nouveaux outils pour faciliter le travail des développeurs d’apps (pour Google Assistant) seront également introduits. De nouvelles autour de Google Home seront également présentés durant l’événement plus particulièrement l’amélioration de l’intelligence artificielle liée à l’assistance vocale, et plus précisément à son terminal Home.