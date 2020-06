Les questions et réponses les plus importantes sur le déclin de la SVW

Samedi prochain, le SV Werder Brême affrontera la première relégation de la Bundesliga en 40 ans: deux points et quatre buts manquent sur le terrain de relégation et à Fortuna Düsseldorf. SPOX répond aux questions sur le déclin vert et blanc.

La crise du Werder Brême: comment en est-on arrivé là?

« Il y a eu des erreurs, et bien sûr vous ne pouvez pas les répéter », a déclaré Willi Lemke samedi soir après que la SVW a perdu 3-1 contre Mayence. L’homme de 73 ans a assisté aux mariages sur la Weser, d’abord en tant que manager (1981-1999) puis au conseil de surveillance (1999-2016). Cela comprenait également l’ère Otto Rehhagel (1981-1995), et le roi Otto savait déjà: « Le succès est la plus grosse erreur. »

Le succès, qui était à Brême il y a quelques années: De 2004 à 2010, le club a joué en Ligue des champions six à sept ans. Un succès (financier) durable, d’autant plus important dans une région économiquement plus faible et une cité-état notoirement moite.

Mais le club n’a pas pu consolider sa propre compétitivité en tête du classement. De 2008 à 2011, par exemple, le stade Weser a été converti pour de l’argent cher, mais la capacité est restée à un peu plus de 42 000 spectateurs. La rénovation a coûté plus de 70 millions d’euros, que l’association a supportés, mais n’a pas entraîné les revenus supplémentaires escomptés. Les supporters se sont également défendus avec succès contre la vente du nom du stade pendant des années, ce qui a coûté des millions d’euros au club.

Classements de Bundesliga du Werder Brême depuis le titre 2004

saison Points portes placement 2003/04 74 79:38 1 2004/05 59 68:37 3e 2005/06 70 79:37 2e 2006/07 66 76:40 3e 2007/08 66 75:45 2e 2008/09 45 64:50 10e 2009/10 61 71:40 3e 2010/11 41 47:61 13 2011/12 42 49:58 9 2012/13 34 50:66 4e 2013/14 39 42:66 12e 2014/15 43 50:65 10e 2015/16 38 50:65 13 2016/17 45 61:64 8e 2017/18 42 37:40 11 2018/19 53 58:49 8e

L’inconvénient en termes de localisation des entreprises était d’autant plus notable que les gains de la Coupe d’Europe ne se sont finalement pas matérialisés et que les transferts ne se sont pas enflammés, mais en même temps, une équipe coûteuse, constituée pour la première classe, a voulu être payée (voir: 04, Schalke). Et les investissements nécessaires dans l’infrastructure et un centre de jeunesse de première classe ne tardent pas non plus à venir: l’internat est toujours logé dans le stade, mais une NLZ prévue dans le Pauliner Marsch est bloquée par les résidents. Werder ne veut pas quitter la zone urbaine – pas assez romantique.

Ce serait un autre problème pour l’association: Werder veut être « différent », est fier de son parcours particulier par rapport à la concurrence directe. Une gestion de club familial avec d’anciens guerriers dans les postes les plus importants dans le style du FC Bayern, pas de changement précipité d’entraîneurs, et si c’est le cas, l’entraîneur U23 sera promu. Vous êtes toujours à la recherche de la prochaine grêle des cerfs, du prochain Thomas Schaaf – et les entraîneurs sont donc mieux sortis trop tard que trop tôt. Cela peut fonctionner, mais ce n’est pas obligatoire.

Le Bayern peut se permettre d’inclure les joueurs précédents. Si les choses ne vont pas bien, comme Christian Nerlinger l’a fait il y a quelques années, le club peut s’en occuper. Et Werder? Frank Baumann est devenu directeur général du sport sans aucune expérience dans le travail, Clemens Fritz est devenu chef de la planification d’équipe sans aucune connaissance préalable. Lorsque l’outsider Thomas Eichin a succédé à Klaus Allofs en 2013, il a ralenti la plongée financière, mais n’était pas compatible en interne: en mars 2016, il s’est séparé de l’entraîneur Viktor Skripnik – quelques mois plus tard, cependant, Skripnik était également de l’histoire.