Crash Bandicoot 4: Il est grand temps officiellement annoncé, bande-annonce et sortie

Ce qui n’est plus un secret à cause de la fuite précédente, Activision et Toys for Bob en font maintenant officiellement Crash Bandicoot 4: il est temps ont annoncé.

Il est temps – pour un nouveau jeu bandicoot crash flamboyant – Crash Bandicoot 4: il est temps, dit-il dans l’annonce. Accrochez-vous avec vos badges de sac préférés dans une aventure qui repousse les limites du temps.

Crash se détend et explore son île en son temps, 1998, quand il trouve un mystérieux masque caché dans une grotte, Lani-Loli. Le masque est l’un des masques quantiques et connaît apparemment Aku-Aku, l’ami du masque de Crash. Après le retour des masques quantiques et l’apparition d’une faille quantique près de nos héros, ils décident de parcourir courageusement différentes époques et dimensions pour éviter qui en est responsable.

Crash Bandicoot 4: il est temps commence là où la trilogie originale s’est arrêtée. Neo Cortex et Dr. Nefarious Tropy ont quitté leur prison interdimensionnelle, brisant les frontières du temps et de l’espace. Il vous appartient maintenant de corriger cela à nouveau.

Vous avez de nouveaux pouvoirs à votre disposition. Manipulez le temps, bouleversez le monde et détournez les règles de la réalité en maîtrisant les quatre puissants masques quantiques. Apprenez également toutes les nouvelles compétences avec chaque masque et combinez-les pour rétablir l’ordre dans le multivers.

Crash Bandicoot 4: il est temps sortira le 02 octobre 2020.