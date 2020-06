Kane Cornes dit que les commentaires de Mark Ricciuto entraînent le manque d’efforts des vétérans d’Adélaïde

Le grand Kane Cornes de Port Adélaïde a suggéré que les commentaires de Mark Ricciuto sur les joueurs vétérans qui ont quitté le club conduisent à la mauvaise forme actuelle.

Ricciuto a fait sensation la semaine dernière, lorsqu’il a expliqué pourquoi des parties intégrantes de la grande finale de 2017 telles que Eddie Betts, Hugh Greenwood et Josh Jenkins ont été abandonnées pendant la morte-saison.

Les commentaires du directeur d’Adelaide Crows concernant Greenwood ont été particulièrement élogieux, suggérant que le joueur de 28 ans ne jouerait pas dans la prochaine équipe de Crows.

Selon Cornes, le jugement de Ricciuto sur Greenwood peut avoir eu un impact négatif sur la récolte actuelle de joueurs vétérans du club âgés de 28 ans et plus.

Hugh Greenwood a eu le dernier rire contre son ancienne équipe alors que les Gold Coast Suns se sont émus contre Adélaïde (Getty)

« Si c’est le précédent pour Mark Ricciuto, si vous avez 28 ans, il dit essentiellement que vous ne pouvez pas gagner de drapeau au Adelaide Football Club », a expliqué Cornes. Footy Classified.

« Vous vous demandez pourquoi il y a un manque d’effort de la part du Adelaide Football Club, en particulier des joueurs plus âgés, c’est parce qu’ils croient que leur club ne pense pas qu’ils vont gagner un drapeau.

« Si je suis Brad Crouch, qui a 27 ans, Smith, Seedsman, Talia, Lynch, Walker, Sloane et Gibbs, je sais maintenant que mon club de football pense que je ne peux pas gagner de drapeau parce que j’ai plus de 28 ans.

« C’est peut-être pour cela que vous voyez l’effort qu’ils donnent sur le terrain, car quelle est la motivation pour eux de jouer et de jouer si leur club et leur nom le plus célèbre ne pensent pas qu’ils peuvent gagner un drapeau.

Cornes a déclaré que les commentaires de Ricciuto avaient un impact sur les fidèles serviteurs du club comme Daniel Talia (Getty)

« Si je suis Daniel Talia, qui a donné son cœur et son âme, pourquoi est-ce que je me présente et joue? »

À la suite de ses commentaires controversés, Ricciuto a dû faire face à une pression croissante autour de son double rôle de commentateur des médias et de directeur de Crows, et Matthew Lloyd a exhorté la légende des Crows à choisir un camp.

« Je pense qu’il est aussi conflictuel que n’importe qui », a-t-il déclaré.

« Essayer de jouer un rôle médiatique et d’être (réalisateur), je pense qu’il demande juste des ennuis.

« Il doit choisir: suis-je impliqué avec les Crows ou vais-je être un commentateur des médias? »