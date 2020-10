Les enquêteurs du DFB trouvent « rien d’incriminant » contre Beckenbauer

Hemorex Complement Alimentaire Contre Risque d'Hemorragies Pulmonaires Poudre Orale 500g

HEMOREX est un complément nutritionnel contenant de la Vitamine K, dont le rôle est le maintien des facteurs de coagulation sanguine, un antioxydant (la Vitamine C) et des bio-flavonoïdes d'agrumes qui favorisent l'absorption et l'utilisation de la vitamine C.